Adelante Andalucía critica "violencia policial" contra su diputada en una carga en las vías del Metro de Granada

Momentos de tensión previa a la carga policial junto a las cocheras del Metro de Granada - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado la "violencia policial" contra su diputada regional, Inma Manzano, y al secretario de organización de la formación, Néstor Salvador, durante la participación de ambos en un piquete en las vías del Metro de Granada junto a las cocheras del suburbano en la mañana de este miércoles con motivo de la huelga general.

A través de un mensaje de audio difundido a los medios, Manzano ha calificado de "bochornosa y violenta" la acción de la Policía Nacional, y ha agregado que "ninguno llevaba identificación".

Ha detallado que Néstor Salvador ha sido agredido y se ha trasladado a Urgencias, mientras que a ella y a numerosos manifestantes se le han empujado de forma que han caído al suelo.

"Queremos pedir la dimisión del subdelegado de gobierno de Pablo García Ruiz. No podemos tolerar esta violencia policial. Que vayan contra los trabajadores y las trabajadoras en un día como hoy de huelga, donde solo estamos reivindicando el derecho a una vivienda digna, a unos salarios dignos y el derecho al blindaje de nuestros servicios públicos", ha dicho Manzano.

La diputada regional también ha dicho que durante la acción policial han visto como un mando de la Policía le decía a un furgón del cuerpo "que siguiera adelante": "El furgón ha acelerado con el fin de atropellar a los manifestantes. No podemos tolerar que nuestras calles se llenen de violencia. No podemos tolerar que no nos permitan el derecho a huelga", ha concluido.

Por su parte, fuentes policiales consultadas por Europa Press han confirmado la acción policial a primera hora de este miércoles en las vías del metro junto a las cocheras, y han detallado que su intervención ha estado encaminada a la permitir la circulación del suburbano.