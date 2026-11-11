Huelga general del 11 de noviembre, en directo: última hora de las manifestaciones, piquetes y servicios mínimos

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS)

Las movilizaciones vinculadas a la jornada de huelga general de este miércoles están provocando interrupciones en la circulación en varias vías de alta capacidad a primera hora de la mañana, especialmente en Cataluña, donde las protestas han obligado a cortar el tráfico en diversos puntos estratégicos de Barcelona y Girona, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la provincia de Barcelona, en torno a las 9.00 horas, las afecciones se han concentrado en la autopista AP-7 a la altura de Subirats y Llinars del Vallès, en la C-32 a su paso por Cornellà de Llobregat y Mataró, en la autopista B-23 en Sant Joan Despí y en la carretera C-58 en Sabadell, generando importantes complicaciones para la movilidad en los accesos a la capital catalana.

Sigue en directo la última hora de la huelga general en España: