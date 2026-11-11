Huelga general del 11 de noviembre, en directo: última hora de las manifestaciones, piquetes y servicios mínimos

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Piquetes en Mercabarna en Barcelona - EUROPA PRESS
Europa Press Economía Finanzas
Actualizado: miércoles, 11 noviembre 2026 10:16
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MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) 

Las movilizaciones vinculadas a la jornada de huelga general de este miércoles están provocando interrupciones en la circulación en varias vías de alta capacidad a primera hora de la mañana, especialmente en Cataluña, donde las protestas han obligado a cortar el tráfico en diversos puntos estratégicos de Barcelona y Girona, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

   En la provincia de Barcelona, en torno a las 9.00 horas, las afecciones se han concentrado en la autopista AP-7 a la altura de Subirats y Llinars del Vallès, en la C-32 a su paso por Cornellà de Llobregat y Mataró, en la autopista B-23 en Sant Joan Despí y en la carretera C-58 en Sabadell, generando importantes complicaciones para la movilidad en los accesos a la capital catalana.

Sigue en directo la última hora de la huelga general en España:

Pimec cifra en 8,9% el seguimiento en Catalunya y un 29% de empresas afectadas

Pimec ha valorado un "bajo seguimiento" del 8,9% durante la huelga general en Catalunya este miércoles por la mañana, aunque un 29% de las empresas se ven afectadas.

Sordo (CCOO) celebra el impacto de la huelga, con un consumo eléctrico más parecido al de un domingo

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado este miércoles que el consumo de energía en España se encuentra en niveles "más cerca del que se utiliza un domingo al que se utilizó el miércoles pasado", lo que, a su juicio, supone una "señal inequívoca de que hay un paro relevante" en las primeras horas de la jornada de huelga general.

Las agencias inmobiliarias denuncian vandalismo en varias ciudades antes de la huelga

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha denunciado este miércoles que diversas agencias inmobiliarias, en diferentes ciudades, están sufriendo vandalismo en las horas previas a la jornada de huelga convocada para hoy.

El servicio de Metro funciona al 93% en hora punta y los viajeros caen un 51%

   El servicio de Metro de Madrid funciona al 93% en la hora punta de esta jornada de huelga general y los viajeros que hacen uso del mismo caen un 51% en el arranque de la jornada de paro general de 24 horas.

Dos detenidos de un piquete del 11N en la Alhambra por intentar impedir el acceso de trabajadores del monumento

Dos personas que integraban un piquete han sido detenidas en la mañana de este miércoles en el entorno de los accesos al conjunto monumental de la Alhambra por tratar de impedir el acceso a su puesto a trabajadores del conjunto monumental en esta jornada de huelga general.

Un manifestante herido leve en un atropello durante un piquete en un acceso a Tarragona

Un manifestante durante la huelga general ha resultado herido leve por contusión tras atropellarle un vehículo cuando participaba este miércoles por la mañana en un piquete en un acceso de Tarragona.

Las estaciones de Atocha y Chamartín, "vacías", y largas colas para autobuses interurbanos por la huelga general

El transporte público en la Comunidad de Madrid se está prestando con aparente normalidad, aunque las estaciones de Cercanías se han presentado "vacías" y se han producido largas esperas en autobuses interurbanos por la huelga general que se celebra este miércoles en todo el país.

Dos detenidos en Zamora en un incidente entre policía e integrantes de un piquete

 
 
   ZAMORA, 11 (EUROPA PRESS)
 
   El Sindicato de Inquilinos de Zamora ha informado este miércoles de la detención de dos personas y de que otras cuatro han sufrido lesiones de diversa consideración tras registrarse una serie de incidentes con agentes de la Policía Nacional durante el desarrollo de un piquete informativo en el marco de la jornada de huelga.

Huelga general 11N: ¿Qué pueden hacer los piquetes informativos y qué tienen prohibido?

La actuación de piquetes informativos ha marcado algunos de los primeros incidentes de la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, con cargas policiales en Mercamadrid y cortes en los accesos a Valencia por la V-21 y la Ronda Nord o la entrada a Bilbao por San Mamés.

Herido leve un piquete en Pontevedra tras ser atropellado por un coche

 
 
   VIGO, 11 (EUROPA PRESS)
 
   Un piquete ha resultado herido leve a primera hora de la mañana de este miércoles tras ser atropellado por un coche en un polígono de Pontevedra en el marco de la huelga general.

Delegación de Gobierno confirma la detención de un joven en un piquete informativo en el polígono de La Portalada

La Delegación del Gobierno en La Rioja confirma que, durante la jornada de huelga general, se ha producido la detención de un joven, en un piquete informativo, en la calle Circunde, en el Polígono de La Portalada de Logroño, en el marco de las actuaciones desarrolladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Un detenido en el piquete informativo frente a CaixaBank, en Carlos III de Pamplona

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a una persona en el piquete que, con motivo de la huelga general, se ha llevado a cabo en las puertas de CaixaBank, en la avenida de Carlos III, junto al Monumento al Encierro, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno en Navarra.

CCOO y UGT cifran el seguimiento de la huelga entre el 41% y el 75% a las 7.00 horas y la ven un "éxito"

CCOO y UGT han situado el seguimiento de la huelga general en una horquilla de entre el 41% de Extremadura o Castilla-La Mancha y el 75% de comunidades como Andalucía y Aragón, según los primeros datos recabados en torno a las siete de la mañana, correspondientes al cierre del turno de noche y el inicio del turno matinal.

Las movilizaciones por la huelga dejan cortes de tráfico en Cataluña y retenciones habituales en accesos a Madrid

Las movilizaciones vinculadas a la jornada de huelga general de este miércoles están provocando interrupciones en la circulación en varias vías de alta capacidad a primera hora de la mañana, especialmente en Cataluña, donde las protestas han obligado a cortar el tráfico en diversos puntos estratégicos de Barcelona y Girona, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

Un detenido y cargas en piquetes de Mercamadrid, donde la actividad baja ligeramente

   Un detenido por lanzar una valla a policías y las cargas contra piquetes informativos en Mercamadrid han marcado una mañana de huelga general que ha transcurrido con normalidad y en la que se ha registrado en la plataforma de distribución una ligera bajada de la actividad. 

Canal Sur Televisión se va 'a negro' por la huelga general del 11N

Canal Sur Televisión se ha ido a negro desde las 08.20 horas de este miércoles 11 de noviembre durante la emisión del espacio informativo 'Despierta Andalucía' con motivo de la huelga general convocada para esta jornada por CCOO, UGT y Sindicato de Inquilinas.

Retenciones en Madrid y cortes en los accesos a Valencia y en algunos puntos de Barcelona por la huelga

 
 
   VALENCIA/BARCELONA/MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
 
   Diferentes piquetes informativos han cortado esta mañana los accesos a Valencia por la V-21 y la Ronda Nord por la huelga general, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Gestión de Tráfico (CGT).

Retenciones habituales de hora punta en todas las vías de acceso a la capital en el arranque de la huelga

Las principales vías de acceso a Madrid registran la mañana de este miércoles retenciones en casi todas las entradas a la capital similares a la de cualquier jornada laboral en hora punta pese a la huelga general y todas las carreteras están abiertas al tráfico.

Cortes en los accesos a València por la huelga general

Diferentes piquetes informativos han cortado esta mañana los accesos a València por la V-21 y la Ronda Nord por la huelga general, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Gestión de Tráfico (CGT).

Bloqueados los accesos a la estación de Sants de Barcelona por piquetes

Piquetes informativos de la huelga general de 24 horas convocada para este miércoles han bloqueado esta mañana los accesos a la estación de Sants de Barcelona.

El servicio de Metro funciona al 79% en hora punta y los viajeros caen un 21%

El servicio de Metro de Madrid funciona al 79% en la hora punta de esta jornada de huelga general y los viajeros que hacen uso del mismo caen un 21% en el arranque de la jornada de paro general de 24 horas.

Tranquilidad en las zonas industriales del sur de la región en el arranque de la huelga general

Los polígonos industriales de la zona sur madrileña han amanecido este miércoles de huelga general en un ambiente de calma a pesar del llamamiento de los principales sindicatos a secundar el paro laboral, con la lluvia como protagonista y piquetes informativos pacíficos en los accesos a algunas de las principales empresas de la zona.

Cercanías recomienda consultar horarios ante una oferta habitual que puede verse afectada por la huelga

Renfe ha recomendado a los usuarios de la red de Cercanías de Madrid consultar horarios antes de viajar debido a que la oferta habitual de trenes puede verse afectada por la huelga general de 24 horas convocada para este miércoles.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid realiza un piquete en la sede central de Alquiler Seguro

   El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha llevado a cabo un piquete en la sede central de la inmobiliaria Alquiler Seguro, situado en Avenida de América 18 en la capital madrileña, para denunciar las prácticas "mafiosas" de la compañía, una acción realizada a horas de dar inicio la huelga general de 24 horas por la vivienda. 

El Gobierno vacía su agenda institucional, a excepción de Albares y Planas, en la jornada de la huelga general

Los ministros del Gobierno han vaciado su agenda institucional de actos coincidiendo con la jornada de huelga general prevista para este 11 de noviembre respaldada por la mayoría de los sindicatos para defender el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios.

CCOO Madrid adelanta una demanda penal tras las cargas y la detención de un trabajador en un piquete en Mercamadrid

La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha adelantado que interpondrán una demanda penal por las cargas policiales y la detención de un trabajador en un piquete informativo en Mercamadrid por la huelga general de este 11 de noviembre.

Piquetes en Barcelona cortan accesos al Parc Logístic de la Zona Franca y Mercabarna

Piquetes cortan accesos este miércoles por la mañana al Parc Logístic de la Zona Franca y a Mercabarna por la huelga general. Desde las 4 horas piquetes de CGT, plataforma Ens Costa la Vida y Sindicat de Llogateres cortan los accesos al Parc Logístic.

Podemos denuncia "violencia policial" y "represión" contra piquetes informativos de la huelga general

La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha denunciado la "violencia policial" y la "represión" contra piquetes informativos en las primeras horas de la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre.

Feijóo avisa a los sindicatos que "muchos trabajadores" pueden darse cuenta de su "error histórico" con la huelga

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este martes a los sindicatos de que "muchos trabajadores" pueden darse cuenta del "error histórico más grande y más profundo" que éstos han cometido convocando la huelga general del 11 de noviembre.

La demanda de energía eléctrica cae un 9,7% en las primeras horas de la huelga, según CCOO

La demanda de energía eléctrica ha caído un 9,7% en las primeras horas de la huelga general con respecto al mismo periodo de ayer, según ha informado CCOO en sus redes sociales.

Huelga general del 11 de noviembre: servicios mínimos en trenes, vuelos y transporte

La huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, se desarrollará durante 24 horas e irá acompañada de manifestaciones y concentraciones en distintas ciudades españolas. UGT y CCOO justifican la movilización por la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda y la reclamación de mejoras salariales.

CCOO y UGT denuncian cargas y "agresiones" de la Policía Nacional contra varios piquetes

   CCOO y UGT han denunciado cargas de la Policía Nacional contra varios piquetes informativos de la huelga general de 24 horas convocada por el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios en España.

Arranca la huelga general por la vivienda y los salarios, la primera bajo la presidencia de Pedro Sánchez

La huelga general de 24 horas por el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios convocada por CCOO, UGT, CGT, CNT, Co.Bas, Intersindical, Solidaridad Obrera, la Unión de Actores y Actrices y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha arrancado a las 0.00 horas de hoy y se prolongará hasta las 24.00 horas del miércoles 11 de noviembre.

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