Huelga general del 11 de noviembre: qué revela el consumo eléctrico en tiempo real sobre su seguimiento

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La evolución del consumo eléctrico es uno de los indicadores que permiten aproximarse al impacto de una huelga general en la actividad económica. Red Eléctrica (REE) publica los datos de demanda en tiempo real, que permiten observar cuánto está consumiendo el país durante la jornada y compararlo con las previsiones.

A las 11:00 horas la demanda de energía eléctrica nacional alcanzó los 32.823 megavatios (MW), frente a los 33.700 MW de ayer, según los datos de Red Eléctrica de España (REE), lo que supone una descenso del 2,6% en la primera mitad de la jornada de huelga general.

Asimismo, la demanda real era un 5,34% inferior a los 34.678 MW previstos para esa hora. De esta manera, la diferencia en el consumo entre la jornada de ayer y esta de huelga general se ha venido acortando conforme avanza el día.

Así, a las 8.30 horas la caída de la demanda eléctrica era de casi el 9,5%, mientras que a las 10.00 horas se situaba en el 6,6% y al mediodía era de menos de un 3%.

Para interpretar correctamente estas cifras hay que tener en cuenta cómo se calculan y qué diferencias existen entre la demanda real y la prevista.

¿CÓMO SE MIDE EL CONSUMO ELÉCTRICO?

La demanda eléctrica permite observar posibles cambios en la actividad económica, ya que una menor producción industrial, comercial o de determinados servicios puede traducirse en una reducción del consumo.

Red Eléctrica actualiza los datos de demanda en tiempo real cada cinco minutos, lo que permite seguir la evolución del consumo durante toda la jornada.

Teniendo en cuenta el equilibrio instantáneo entre la generación y demanda, esta curva se calcula a partir de la generación telemedida del sistema y de una estimación de generación de las instalaciones fotovoltaicas, incluyendo autoconsumo, de las que Red Eléctrica no dispone de datos en tiempo real.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LA DEMANDA REAL Y LA PREVISTA?

En los gráficos de Red Eléctrica aparecen dos indicadores fundamentales. La demanda real refleja la potencia eléctrica que están consumiendo los usuarios en cada momento, mientras que la demanda prevista representa la cantidad que se espera consumir según las estimaciones del operador.



RRE elabora la demanda prevista con los valores de consumo en períodos precedentes similares y corregidos con los factores que influyen como la laboralidad, climatología y la actividad económica. Esta curva incorpora también una estimación del consumo de las instalaciones en autoconsumo.

Lo habitual es que la previsión contemple las necesidades esperadas de consumo, incluidos los momentos de mayor demanda. No significa que sea el máximo técnico que puede soportar el sistema, sino una estimación de lo que se espera que se consuma.

Durante una huelga, la comparación entre ambas curvas permite observar si la demanda real está por debajo de lo previsto y, por tanto, si el consumo está siendo inferior al esperado para esa jornada.

¿POR QUÉ ES UN ERROR COMPARAR EL CONSUMO CON EL DE LA ÚLTIMA HUELGA?

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este miércoles que la caída de la demanda eléctrica está siendo del 10%, por debajo del descenso del 14% registrado durante la última huelga general.

No obstante, la comparación con hace 14 años no es homogénea, ya que el consumo eléctrico de España ha caído desde entonces debido a factores como la eficiencia energética o el autoconsumo, entre otros.

Además, el crecimiento del autoconsumo fotovoltaico hace que una parte de la electricidad utilizada ya no se refleje de la misma manera en la demanda registrada por el sistema eléctrico.

Por ello, una caída del 10% no implica necesariamente un seguimiento menor que el de una convocatoria anterior. También hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas, el calendario, la actividad económica de cada jornada y los hábitos de consumo.

