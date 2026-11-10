Huelga general del 11 de noviembre: servicios mínimos en trenes, vuelos y transporte

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Viajeros Durante La Segunda Jornada De Huelga En Renfe, En La Estación De Madrid Puerta De Atocha- CÉSAR VALLEJO RODRÍGUEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, se desarrollará durante 24 horas e irá acompañada de manifestaciones y concentraciones en distintas ciudades españolas. UGT y CCOO justifican la movilización por la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda y la reclamación de mejoras salariales.

La huelga se desarrollará durante 24 horas, desde las 00.00 horas hasta las 24.00 horas del miércoles 11 de noviembre. No obstante, en los centros de trabajo con varios turnos, comenzará con el primer turno, aunque empiece antes de las 00.00 horas del día 11, y finalizará cuando termine el último turno, aunque se prolongue más allá de las 24.00 horas del día 11.

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS MÍNIMOS?

Las empresas y trabajadores deben distinguir entre dos tipos de servicios que responden a finalidades diferentes.

Servicios mínimos: Estos garantizan las prestaciones esenciales para la comunidad y los fija la autoridad gubernativa mediante resolución motivada y proporcionada (decreto, orden ministerial o resolución de servicios mínimos). Pueden aplicarse a empresas públicas o privadas que presten servicios esenciales para la comunidad.

Servicios de seguridad y mantenimiento: Tienen como objetivo proteger a las personas y los bienes, conservar los locales, la maquinaria y las instalaciones y permitir que la actividad pueda reanudarse después de la huelga. Estos pueden ser necesarios en cualquier empresa, aunque no preste un servicio esencial.

¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS MÍNIMOS AFECTADOS?

A continuación explicamos los servicios mínimos que afectan al transporte a nivel nacional. Por su parte, las comunidades autónomas establecerán los mínimos regionales.

TRENES RENFE

En Cercanías los servicios mínimos quedan establecidos por franjas horarias, el 75% en hora punta y el 50% el resto del día.

Así, en Madrid y en los núcleos de Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Murcia y Zaragoza se establece un 75% en hora punta --comprendida entre las 06.00 y las 09.00 horas, de 13.30/14.00 a 15.30/16.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas-- y un 50% para las horas valle.

En la línea C2 de Asturias la cobertura en valle se sitúa en el 30%.

MEDIA DISTANCIA Y ALTA VELOCIDAD

En Media Distancia se establece una media del 65% y en Alta Velocidad/Larga Distancia se establece el mínimo del 73%, según la página web de Renfe.

Por su parte, en Renfe Mercancías operarán 56 trenes sobre un total de 217 afectados, lo que equivale al 26% de los servicios, garantizando el suministro crítico de siderúrgicos, automoción, mercancías peligrosas, combustibles, materia prima agroalimentaria y la retirada de residuos sólidos urbanos en Galicia (Sogama).

IRYO Y OUIGO

Iryo tiene garantizados 32 de los 44 trenes programados para la jornada de huelga, mientras que los otros 12 figuran como no garantizados en el listado publicado por la compañía.

Ouigo ha comunicado que circularán 18 de los 26 trenes programados para el 11 de noviembre, mientras que los ocho restantes no prestarán servicio.

VUELOS

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de entre el 18% y el 85% para los vuelos programados durante la huelga general que varían en función del tipo de ruta y del aeropuerto de origen y destino.

Vuelos domésticos:

Para los vuelos domésticos hacia o desde territorios no peninsulares, así como las rutas sujetas a obligaciones de servicio público, se ha fijado una protección de entre el 56% y el 85% de las operaciones programadas por aeropuerto.

En concreto, los servicios mínimos para las rutas con Canarias oscilan entre el 56% y el 74%, según el aeropuerto; en Baleares, entre el 68% y el 75%; mientras que se sitúan en el 80% para las conexiones con Ceuta y en el 59% para las de Melilla.

En cuanto a los vuelos entre ciudades españolas peninsulares que cuenten con una alternativa de transporte público cuyo tiempo de desplazamiento sea inferior a cinco horas, se garantizará la reubicación del 40% de los pasajeros. Los servicios mínimos se situarán entre el 18% y el 37% de las operaciones programadas.

Vuelos internacionales:

Por su parte, para los vuelos internacionales y las rutas entre ciudades españolas peninsulares cuyo desplazamiento alternativo en transporte público sea igual o superior a cinco horas, los servicios mínimos oscilarán entre el 39% y el 64%.

Emergencias y vuelos de estado:

Se garantiza el 100% de los vuelos dedicados a labores de emergencia, como ambulancias, extinción de incendios, transporte de órganos para trasplantes, vigilancia, protección civil y rescate, así como los vuelos de Estado.

AEROPUERTOS

Transportes establece una plantilla mínima del 75% para la asistencia a personas con movilidad reducida y del 75% para el servicio médico aeroportuario.

La limpieza deberá contar con el 50% de la plantilla habitual para los aseos de las terminales, las dependencias técnicas y operativas y las zonas exteriores del lado aire, mientras que para el resto de las zonas públicas interiores y los accesos se fija un mínimo del 25%.

Asimismo, se establece una plantilla del 50% para el mantenimiento de instalaciones electromecánicas y eléctricas, redes y aplicaciones informáticas, control de fauna y gestión de residuos, con al menos una persona por turno en cada servicio.

Los servicios de control de pasaportes deberán disponer de la plantilla necesaria para que el tiempo medio de paso por pasajero no supere los 30 minutos. Por su parte, los servicios de extinción de incendios deberán mantener la dotación mínima necesaria para conservar la categoría de cada aeropuerto.

La resolución también establece servicios mínimos para la restauración en las zonas restringidas de seguridad, con una plantilla de al menos el 30% de la programada habitualmente, y para los servicios de seguridad aeroportuaria en las mismas condiciones que las fijadas para la seguridad privada.

GASOLINERAS

La orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico fija que el 20% de las estaciones de servicio a nivel comarcal y autonómico, en función del censo oficial, deberán abrir como servicios mínimos para garantizar el suministro en el sector de hidrocarburos durante la jornada de huelga general convocada para este miércoles.

Asimismo, la regulación fija criterios de operatividad para toda la cadena logística, afectando a las redes de transporte, instalaciones de almacenamiento subterráneo, plantas de regasificación, conexiones internacionales y refinerías de operadores como Repsol, Moeve, Petronor y BP.

MÍNIMOS POR COMUNIDADES

Algunos servicios mínimos dependen de la comunidad autónoma. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos de hasta el 80% en la red de Metro de Madrid y que llegarán hasta el 50% para la red de autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT).

En el metro deberá circular el 80% de los trenes en horas punta (entre las 07.30 y las 09.30; entre las 14 y las 16 horas y entre las 18 y las 20 horas) y el 50% en las horas valle (el resto del horario).

Por su parte, en Cataluña se contempla un 25% del servicio en las horas punta del transporte público y en los centros de atención primaria (CAP).

OTROS SERVICIOS MÍNIMOS

En el caso del sector eléctrico, se fijan los servicios mínimos para garantizar el suministro eléctrico, la seguridad de las personas y la preservación de las instalaciones de cara a la huelga general, atendiendo a los informes emitidos por el operador del sistema (Red Eléctrica) y a las alegaciones tramitadas por empresas y organismos del sector energético.

Asimismo, el Ministerio del Interior determina los servicios mínimos de carácter obligatorio en Correos dependiendo del número de trabajadores de las oficinas.

En esta línea, se fijan servicios mínimos del 80% en seguridad privada de servicios esenciales. Entre los sectores afectados se encuentra la administración, espacio, industria nuclear, industria química, instalaciones de investigación, agua, energía, salud, tecnologías de la información y la comunicación, transporte, alimentación, sistema financiero y tributario.