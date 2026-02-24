Adelante Andalucía culpa a PP y PSOE de la "pobreza severa" que sufren más de 90.000 cordobes

Archivo - Mariví Serrano, en un acto de su formación. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía por Córdoba para las próximas elecciones autonómicas, Mariví Serrano, ha expresado este martes la preocupación de su formación por los datos publicados en el último informe de Cáritas y de la Fundación Foessa sobre los niveles de pobreza en Córdoba, que indica que "más de 90.000 cordobeses se encuentran en situación de pobreza severa, tras hacerse cargo de los gastos de la vivienda", y Serano ha responsabilizado de ello a PP y PSOE.

Por este motivo, según ha informado Adelante Andalucía en una nota, la formación preguntará por ello al Gobierno andaluz del PP en Parlamento de Andalucía y le exigirá "medidas para erradicar el problema".

De hecho, según ha explicado Serrano, el IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía "ha colocado a la provincia de Córdoba a la cabeza de la exclusión en Andalucía, lo que afecta a más de un cuarto de la población y deja datos preocupantes. Así, cerca de 127.000 personas han tenido que dejar de comprar medicamentos, dietas o tratamientos por falta de recursos, lo que afecta directamente a su salud, situando a la provincia un 11,6% por encima de la media estatal en cuánto a mortalidad evitable se refiere".

La portavoz de Adelante Andalucía en la provincia ha expresado su "indignación" ante lo que ha calificado como "el resultado de la gestión de los partidos políticos estatales que han gobernado en Andalucía", señalando directamente al PP y al PSOE.

En este sentido, ha afirmado que "a la hora de gobernar para Córdoba, se han marcado las prioridades desde otros sitios, desde otros intereses y pensando en las carteras de beneficios de determinadas empresas privadas", y no en pensando en los cordobeses y andaluces.

Por ello, ha indicado que "hasta que esto no deje de ocurrir y se gobierne pensando en Córdoba y desde Córdoba, sin centralismos y mirando por los intereses de los cordobeses y cordobesas, no se podrá erradicar la pobreza y la exclusión social que sufre nuestra provincia".