Adelante Andalucía exige responsabilidades a Subdelegación y sanciones a Vito Quiles tras su visita a Granada

Vito Quiles se dirige a sus seguidores en la plaza de Isabel la Católica de Granada este pasado miércoles. - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha exigido responsabilidades a la Subdelegación del Gobierno en Granada después de que la visita de Vito Quiles de este pasado miércoles haya supuesto cortes de calles, "incumplimientos del dispositivo policial y situaciones de tensión protagonizadas por los grupos ultras que lo acompañaban".

La parlamentaria de Adelante Andalucía por Granada, Inma Manzano, ha considerado "inaceptable que, una vez más, la Subdelegación del Gobierno no haya sido capaz de garantizar el cumplimiento del dispositivo policial, permitiendo que Vito Quiles y sus seguidores actúen al margen de las restricciones establecidas".

Según ha señalado, en los vídeos difundidos "pueden observarse momentos de confrontación entre seguidores de Vito Quiles y el cordón policial", criticando que esta persona "venga a Granada, se salte los dispositivos policiales, provoque situaciones de tensión y aquí no pase absolutamente nada".

Manzano ha recordado que "la ley tiene que ser igual para todo el mundo" y exige que se investiguen las posibles infracciones cometidas y se tramiten las sanciones correspondientes contra Vito Quiles y los ultras que lo acompañaban, previa identificación de los responsables.

La formación "también reclama una investigación inmediata de la presunta agresión protagonizada por seguidores de Quiles en la calle Sócrates para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

"Granada ya ha sufrido agresiones de grupos ultras y no podemos esperar a que vuelva a ocurrir algo más grave", ha sostenido Manzano tras la agresión a un joven durante la final del Mundial de fútbol, recalcando que las instituciones tienen la "obligación de garantizar la seguridad de la ciudadanía y actuar frente a cualquier comportamiento violento".

Asimismo, la formación exige responsabilidades políticas a la Subdelegación del Gobierno y explicaciones públicas sobre la gestión del dispositivo policial, las instrucciones dadas a las fuerzas de seguridad y los motivos por los que no se habrían hecho cumplir las restricciones establecidas.