Adelante Andalucía exige a la Subdelegación que "actúe" para que no haya altercados con la visita de Quiles en Granada

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía en Granada, Inma Manzano, ha afirmado este martes que la Subdelegación del Gobierno en la provincia "tiene la obligación de actuar preventivamente para garantizar que no se repitan escenas de altercados y violencia" como las que ha dicho se vivieron en la Universidad Autónoma de Barcelona con la visita prevista para este miércoles a la Facultad de Derecho granadina del periodista y activista Vito Quiles.

En una nota de prensa, Adelante Andalucía ha mostrado su preocupación ante el anuncio de la presencia de Quiles, que ha señalado que es un "conocido agitador ultraderechista vinculado a grupos reaccionarios, en la Universidad de Granada (UGR)" y ha hecho referencia a que esta visita "no cuenta con permiso ni autorización" del Rectorado, "lo que pone de manifiesto su carácter provocador y ajeno a cualquier finalidad académica".

Según Adelante, el acto "persigue únicamente generar tensión, enfrentamiento y crispación en un espacio que debe ser ejemplo de convivencia democrática, pensamiento crítico y libertad". Así las cosas, según Manzano, "Granada no puede permitir que se utilicen sus espacios universitarios para exportar el odio y el enfrentamiento".

Manzano ha añadido que "la UGR es un espacio de conocimiento y libertad, no un escenario para quienes buscan notoriedad a costa de provocar a la comunidad universitaria y difundir discursos de odio contra mujeres, migrantes o personas Lgtbi". Por todo ello, Adelante Andalucía ha exigido a la Subdelegación del Gobierno en Granada que actúe "de forma inmediata y preventiva, garantizando el respeto institucional, la seguridad y la convivencia en el campus universitario".

Desde la organización andalucista se ha reiterado el apoyo al estudiantado y a toda la comunidad universitaria de Granada, haciendo un llamamiento a "defender una universidad pública, inclusiva y libre de discursos de odio". Ante un acto que se anuncia en redes sociales en el marco del tour 'España combativa' a las 18,00 horas de este miércoles en Derecho, organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles han convocado una concentración de protesta a las 17,00 horas en la Plaza de la Universidad, donde se ubica esta facultad, en pleno centro de la capital granadina.

Quiles tiene previsto continuar, según la información difundida a través de redes sociales, el tour 'España combativa' en la Pablo de Olavide de Sevilla este jueves, habiendo como la UGR la institución académica sevillana negado que tenga constancia o autorización para el acto de la gira en el campus, y el viernes en la Universidad de Málaga.