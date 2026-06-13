Adelante Andalucía Granada celebra su asamblea provincial y marca las líneas de trabajo para una nueva etapa política

Asamblea provincial de Adelante Andalucía en Granada - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía Granada ha celebrado su asamblea provincial, un encuentro en el que la organización ha analizado el momento político andaluz y ha definido las principales líneas de trabajo con las que afrontará una nueva etapa desde el andalucismo de izquierdas.

En un comunicado la formación ha explicado que la asamblea ha contado con la participación de la parlamentaria granadina de Adelante Andalucía, Inma Manzano, que ha destacado "la importancia de seguir construyendo una alternativa política útil, cercana y comprometida con los problemas reales de la ciudadanía".

Manzano ha incidido en que "Granada necesita una fuerza política que esté permanentemente en la calle, escuchando a la gente y convirtiendo sus problemas en iniciativas políticas. Esa es la forma de hacer política de Adelante Andalucía: desde abajo, con los barrios, con los pueblos y junto a quienes defienden cada día los servicios públicos, el empleo digno y el derecho a quedarse a vivir en su tierra".

Asimismo, durante el encuentro, la organización ha hecho balance del trabajo realizado en los últimos meses y ha agradecido el respaldo de todas las personas que confían en su proyecto político.

También ha reafirmado su "compromiso con la defensa de unos servicios públicos de calidad, el empleo digno, el derecho a la vivienda y el futuro de los pueblos y barrios de la provincia".

Desde Adelante Andalucía Granada han señalado que esta nueva etapa "debe servir para reforzar el papel de la provincia en el debate político andaluz y para continuar trasladando al Parlamento las demandas y necesidades de la ciudadanía granadina".

"La política se construye desde abajo, escuchando a la gente y estando presentes en los territorios", han señalado desde la organización.

Así, como uno de los principales objetivos de esta nueva etapa, Adelante Andalucía Granada impulsará "la creación y el fortalecimiento de asambleas locales en los municipios y barrios de la provincia, con el propósito de estar más presente en el territorio, escuchar de primera mano los problemas y necesidades de la ciudadanía y construir, junto a vecinos y vecinas, propuestas que den respuesta a sus demandas".

Al respecto, Manzano ha subrayado que "queremos una organización cada vez más fuerte y arraigada en Granada. Las asambleas locales serán la herramienta para escuchar, organizar y dar voz a quienes muchas veces no la tienen".

"Nuestro compromiso es que ningún barrio ni ningún pueblo se quede sin una organización que defienda sus intereses y haga llegar sus reivindicaciones al Parlamento andaluz", ha agregado.

Por último, han precisado que "la formación afronta esta nueva etapa con el objetivo de seguir creciendo y fortaleciendo su implantación en la provincia, convencida de que Andalucía necesita una voz propia que defienda más derechos, más justicia social y una mayor capacidad para decidir sobre su propio futuro".