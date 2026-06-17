Adelante y Por Andalucía llevarán al Parlamento la situación del sector del call center ante la "destrucción de empleo"

El portavoz del gurpo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, junto a los representantes de UGT del sector de Contact Center. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de Adelante Andalucía y Por Andalucía se han reunido este miércoles con representantes sindicales de UGT del sector de Contact Center ante la situación del sector en la comunidad que ambas formaciones han calificado de "precarizada" ante la influencia de la deslocalización y la inteligencia artificial.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Antonio Maíllo, ha pedido la mediación de la Junta de Andalucía ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa de telemarketing Majorel, que afecta a una docena de personas en la planta de la compañía en Jerez de la Frontera (Cádiz).

"Le compete porque afecta familias andaluzas que ven con angustia su futuro cuando son despedidas a través de los ERE y les compete porque la Consejería de Empleo tiene competencias para intervenir mediar y poder buscar soluciones que resuelvan problemas que no van a acabar aquí", ha señalado en una atención a los medios.

En esta línea, Maíllo ha lamentado la situación del sector "con mayor precarización" junto al de la hostelería y ha abogado por "frenar la destrucción de empleo" tras la pérdida de 2.500 puestos de trabajo en la comunidad.

"Tienen una angustia vital derivada de que esa deslocalización, que se está produciendo desde hace más de dos años, siga siendo así. Van al trabajo sabiendo que en cualquier momento te pueden echar", ha subrayado.

La responsable regional del sector de oficinas y seguros de la Federación de servicio, movilidad y consumo de UGT, Elvira Ramírez, ha agradecido a Maíllo la reunión en la rueda de prensa ante la "absoluta sangría" que se está produciendo en el sector.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha comprometido a "evaluar la situación y llevar iniciativas al Parlamento para defender al sector del Contact Center", tanto en los servicios que dependen directamente de la Administración Pública como 112, 061, Salud Responde, "especialmente precarizados"; como en las empresas privadas que mantienen plantas y empleo en Andalucía.

"Es fundamental prestar atención a este sector y defender el empleo de calidad, la soberanía de los datos, la protección de los derechos del cliente, el cumplimiento de las leyes y la garantía de que este sector genere trabajo digno", ha remarcado según una nota remitida por la formación.