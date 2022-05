Teresa Rodríguez propone dar una renta de 1.200 euros por hijo a cargo a familias en riesgo de pobreza y exclusión

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía incluye entre sus propuestas de cara a las elecciones autonómicas del 19 de junio la de conceder desde la Junta una "renta de 1.200 euros por hijo a cargo" de la que se beneficiarían las familias "en riesgo de pobreza y exclusión".

Sería "una medida de choque" a "implementar" la próxima legislatura "si tuviéramos ocasión de condicionar políticas públicas", según ha abundado al respecto la candidata de Adelante a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, en una atención a medios en Sevilla tras mantener una reunión con representantes de Unicef Andalucía "para debatir sobre el programa relacionado con la infancia".

Teresa Rodríguez ha subrayado que, en Andalucía, "uno de cada cuatro niños está en riesgo de pobreza y exclusión", y hay "más de 150.000 menores en situación de carencias materiales severas, de pobreza severa", siendo este "uno de los principales problemas" de la región y "uno de los principales efectos de las políticas de desigualdad que se han llevado a cabo por los distintos gobiernos hasta ahora", según ha opinado.

En relación a dicha propuesta de renta para hijos de familias en riesgo de exclusión, la candidata de Adelante ha subrayado que es un "compromiso expreso" incluido en el programa electoral de dicha coalición, y está además "justificado financieramente".

Teresa Rodríguez ha sostenido que el tema de la pobreza infantil es "un asunto del que no solemos hablar porque los niños no votan", y ese es "uno de los principales escollos para que no se conviertan en el centro de campaña", pero "son necesarias políticas expresas para luchar contra la pobreza infantil en Andalucía".

En este sentido, ha valorado que desde Unicef les han dado "algunas de sus ideas más brillantes para poder combatir esta situación de pobreza de los menores en Andalucía, que tienen que ver con la renta de las familias vulnerables", así como "con una mayor atención por parte de los servicios sociales, pero también de la educación y de la sanidad".

Asimismo, Teresa Rodríguez ha alertado de un dato "terrible" que se ha puesto de relieve en la reunión con Unicef relacionado con "la salud mental de los menores", y es que "se han incrementado un 20 por ciento los intentos de suicidio entre los niños en Andalucía desde el año 2020".

"Este dato también es muy relevante y, sin embargo, vemos cómo en los centros educativos hay cada vez más alumnos por orientador, y no ha habido una inversión equiparable con la gravedad de este problema en el sistema de atención a la salud mental de los de los niños y de los jóvenes en Andalucía", ha advertido Teresa Rodríguez.

Al respecto, la candidata ha explicado que Adelante plantea entre sus propuestas garantizar "un orientador por cada cien alumnos", lo que "reduciría mucho esa ratio en los centros educativos andaluces para mejorar las posibilidades de escalada social de esos niños de familias vulnerables, y también la atención a su salud y a su salud mental y afectiva".

De igual modo, "ante los discursos xenófobos de Vox", Adelante realiza una "defensa de nuestro sistema de acogida, de acogimiento de menores, sean extranjeros o no, de niños y niñas que están en una situación de máxima vulnerabilidad y que se están encontrando con una criminalización sistemática por parte de la extrema derecha y de sus aliados en Andalucía", según ha denunciado.

Teresa Rodríguez ha remarcado que desde Adelante defienden que esos menores, "incluso cuando son extutelados, merecen una atención específica, un acompañamiento específico y, desde luego, también una cohesión y convergencia territorial a la hora de atender a esta realidad a la que nosotros --Andalucía-- hacemos frente por ser la frontera sur, pero que es una cuestión a la que tenemos que hacer frente como Estado y como continente", según ha concluido.