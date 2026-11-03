Adelante Andalucía reclama en Granada comedores escolares "dignos" y el fin de la línea fría

Adelante Andalucía Se Reúne Con Las Ampas De Granada. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía se ha reunido con representantes de diferentes Ampas de la provincia de Granada para conocer la situación de los comedores escolares y trasladar su apoyo a las reivindicaciones de las familias, que reclaman recuperar la cocina en los centros y poner fin al actual modelo de línea fría de catering.

En los encuentros han participado la diputada de Adelante Andalucía por Granada, Inma Manzano, y la candidata de la formación por Granada al Congreso de los Diputados, María Alcantud, junto a representantes de las Ampas de los colegios García Lorca, Luis Rosales, Parque Nueva Granada, El Zargal de Cenes de la Vega, Miguel de Cervantes de Armilla, Atalaya de Atarfe y Tínar de Albolote.

Las familias han trasladado a la formación "raciones insuficientes, deficiencias nutricionales, comida en mal estado, dudas sobre la calidad de los alimentos y preocupación por los materiales plásticos utilizados en las bandejas".

A ello suma Adelante Andalucía "denuncias de presencia de insectos en las comidas realizadas por las comunidades educativas de los colegios Miguel de Cervantes y Tínar de Albolote". Recuerda la formación que la mayoría de estos centros reciben el servicio de catering de Mediterránea, empresa cuya gestión ha motivado actuaciones y expedientes por parte de la Junta de Andalucía.

Las Ampas coinciden en reclamar un cambio de modelo que apueste por la gestión pública de los comedores, la recuperación de cocinas propias en los centros educativos y la contratación de personal que cocine y trabaje directamente en las instalaciones escolares.

Inma Manzano ha señalado que "la gestión de la consejera Carmen del Castillo está dejando en evidencia las carencias de un modelo privatizado que no está dando respuesta a las necesidades de los centros educativos y de las familias. No puede ser que no se garanticen los valores nutricionales, que se cocine a cientos de kilómetros y que la calidad de la alimentación quede en un segundo plano", ha dicho.

Por su parte, María Alcantud ha defendido que "las familias no están pidiendo ningún privilegio, están reclamando algo tan básico como que sus hijos e hijas puedan comer de forma saludable en la escuela pública".

Desde Adelante Andalucía advierten también de la desigualdad que genera esta situación, ya que algunas familias se ven obligadas a recurrir a comedores privados para garantizar una alimentación que consideran adecuada para sus hijos e hijas.

Por todo ello, Adelante Andalucía hace un llamamiento a toda la comunidad educativa para participar en la movilización convocada por FAMPA Alhambra este miércoles 4 de noviembre, a las 11.00 horas, frente a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo.