Carmen Sánchez atiende a los medios, junto a Mariví Serrano, en la estación ferroviaria Córdoba-Julio Anguita. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado este viernes, desde la estación de tren de Córdoba-Julio Anguita, "el abandono histórico que sufre Andalucía y, especialmente, la provincia cordobesa, en materia de infraestructuras y transporte", lo que ha llevado a la candidata al Congreso por Córdoba, Carmen Sánchez, y la parlamentaria andaluza por la provincia, Mariví Serrano, a reclamar "un modelo de movilidad que responda a las necesidades de la ciudadanía y no a los intereses del centralismo".

Así, según ha informado Adelante Andalucía en una nota, Carmen Sánchez ha señalado que la situación ferroviaria andaluza es "un claro ejemplo del centralismo y la privatización", y ha criticado que los distintos gobiernos centrales hayan "priorizado una red de alta velocidad radial desde Madrid, frente al mantenimiento y desarrollo de las líneas convencionales y de cercanías".

"Nunca se ha pensado en las necesidades reales de movilidad de la clase trabajadora andaluza, que a duras penas puede desplazarse entre comarcas y municipios para cuestiones tan básicas como ir a trabajar o visitar a sus familiares", ha subrayado.

La candidata ha puesto como ejemplo el deterioro de la red ferroviaria provincial, pues, "de los 77 municipios que componen Córdoba, 44 llegaron a tener estación de viajeros. Hoy quedan seis". Para Sánchez, esta evolución evidencia "la pérdida progresiva de conexiones y servicios ferroviarios en el territorio".

Ademas, ha advertido de los problemas de seguridad derivados, a su juicio, "de la privatización y externalización de servicios auxiliares y de mantenimiento ferroviario", señalando que "poner la seguridad de las personas en manos de empresas privadas cuesta vidas y eso, por desgracia, hoy lo sabemos".

Frente a esta situación, Sánchez ha recordado que Adelante Andalucía ha reclamado "en numerosas ocasiones que el Gobierno andaluz asuma las competencias sobre los trenes internos de Andalucía, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía". En este sentido, ha destacado la presentación de una Proposición no de Ley (PNL) en el Parlamento andaluz para "reclamar estas competencias y exigir al Estado una financiación en materia de transporte equiparable a la que reciben otros territorios".

Por su parte, la parlamentaria andaluza Mariví Serrano ha denunciado que "el abandono" de las infraestructuras de transporte de la provincia es "endémico", y ha criticado que, "tanto PP, como PSOE reivindiquen ahora actuaciones que llevan décadas pendientes".

Serrano ha puesto el foco en "la falta de autovías" y ha recordado "la reivindicación histórica de convertir la N-432 en autovía, una carretera que conecta Badajoz, Córdoba y Granada y que presenta importantes problemas de siniestralidad".

"Se lleva reclamando durante décadas y los distintos gobiernos centrales, de cualquier signo político, se han ido pasando la responsabilidad. Ahora tienen la desfachatez de reclamarlo como si fueran los adalides de esta cuestión", ha señalado.

La parlamentaria ha subrayado que "Córdoba tiene seis provincias limítrofes y únicamente cuenta con conexiones por autovía con dos de sus áreas metropolitanas, Sevilla y Málaga". También ha reclamado "actuaciones en vías como la N-502, que conecta Espiel con el Norte de la provincia, y la N-420, como parte de una red de comunicaciones que permita mejorar las conexiones sin depender de los grandes corredores centrales".