Adelante Andalucía recoge 2.361 avales en la provincia de Granada para concurrir a las elecciones generales

La candidata de Adelante Andalucía por Granada, María Alcantud, junto al líder y portavoz del partido, José Ignacio García, ha destacado que este proceso , se ha convertido en una oportunidad para acercar la organización a la ciudadanía. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha recogido un total de 2.361 avales en la provincia de Granada para poder presentarse a las elecciones generales al Congreso de los Diputados del 29 de noviembre, frente a las 766 firmas que exigía la Junta Electoral.

Así lo ha dado a conocer este viernes la formación andalucista de izquierdas, que expone que ha conseguido más del triple de los avales necesarios en apenas una semana, con 1.780 firmas recogidas en papel y otras 581 a través de Internet.

La candidata de Adelante Andalucía por Granada, María Alcantud, ha comparecido en rueda de prensa junto al líder y portavoz del partido, José Ignacio García, y ha destacado que este proceso, que comenzó como un requisito jurídico para concurrir a las elecciones, se ha convertido en una oportunidad para acercar la organización a la ciudadanía de y escuchar las preocupaciones de las vecinas y vecinos de la provincia.

"El requisito jurídico nos ha funcionado como precampaña. Nos ha servido para poder salir a la calle, hablar con las vecinas, recibir su apoyo y que nos compartan sus inquietudes", ha señalado Alcantud.

Durante estos días, la militancia y las simpatizantes de Adelante Andalucía han organizado mesas de recogida de avales por distintos puntos de la provincia de Granada, además de impulsar la recogida de firmas por otras vías. "La iniciativa ha permitido establecer nuevos espacios de encuentro con la ciudadanía y ha contado con la participación de personas interesadas en conocer y colaborar con el proyecto andalucista", señalan.

Para Alcantud, el resultado de la recogida de avales refleja una reivindicación compartida con el resto de provincias andaluzas: "Creo que el mensaje es claro tanto desde nuestra provincia como de las otras siete, y está puesto encima de la mesa la necesidad de una izquierda andaluza y de que en Madrid tengamos voz, voz propia la clase trabajadora de Andalucía".