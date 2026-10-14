Adelante Andalucía recoge en Córdoba casi la mitad de los avales que necesita para el 29N en menos de dos horas

Mesa de recogida de avales para Adelante Andalucía en Córdoba - Adelante Andalucía Córdoba

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía Córdoba recogió este martes, en menos de dos horas, casi la mitad de los avales necesarios para poder presentarse a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en la provincia de Córdoba, lo cual hizo mediante una recogida de firmas desarrollada junto al mercadillo de La Ladera, donde la organización ha recibido "una respuesta muy positiva", precisando la formación que "estos resultados corresponden únicamente a los avales recogidos durante esta convocatoria en Córdoba capital", pues a ellos habrá que sumar los que se están reuniendo en otros municipios de la provincia, así como los que militantes y simpatizantes están recogiendo de manera individual.

Según ha informado Adelante Andalucía Córdoba en una nota, "el objetivo no es únicamente alcanzar el número mínimo de avales exigido, sino demostrar el respaldo social a un proyecto andalucista que quiere tener voz propia en la provincia", pues, de hecho, tienen claro que van "a conseguir los avales necesarios" para presentarse en Córdoba, pero quieren "ir mucho más allá", ya que buscan "demostrar que hay gente dispuesta a dar un paso adelante para que Córdoba tenga una voz andalucista propia y trabajar para que ese apoyo se traduzca en representación en el Congreso".

Para continuar con la recogida, Adelante Andalucía instalará nuevas mesas informativas en diferentes puntos de la capital cordobesa durante los próximos días. En concreto este miércoles a las 18,00 horas en la avenida de Barcelona, mañana jueves a la misma hora en la plaza de Andalucía, y el próximo viernes a las 11,00 horas en el mercadillo de Las Setas.

La organización anima a la ciudadanía a acercarse a estas mesas y "colaborar con su firma para facilitar la presencia de Adelante Andalucía en las elecciones en la provincia de Córdoba", argumentando que "cada aval cuenta" y que no se conforman "con cumplir el mínimo", sino que pretenden "reunir el mayor número posible de apoyos y demostrar que hay una parte de Córdoba que quiere participar, organizarse y tener voz propia".