Adelante Andalucía reivindica el Festival Internacional de Cine Guadix Iridiscente como motor cultural para la comarca

Festival Internacional de Cine Guadix Iridiscente - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Adelante Andalucía ha reivindicado este domingo la "importancia de consolidar" el Festival Internacional de Cine Guadix Iridiscente como una referencia cultural para Guadix y el conjunto de la comarca.

La asamblea local de Adelante Andalucía en Guadix y su concejal, Ángel García, han participado en la segunda edición del festival, que ha reconocido con un premio de honor la trayectoria de la actriz y artista María Galeano.

Así lo ha indicado el grupo en un comunicado, misma vez que ha incidido en que durante su participación, García ha destacado el valor de este tipo de iniciativas para acercar la cultura al territorio y contribuir a poner en valor la comarca de Guadix.

La cita también ha contado con la participación de Inma Manzano, parlamentaria de Adelante Andalucía por Granada, quien ha puesto el foco en la necesidad de que las instituciones andaluzas refuercen su compromiso con el sector audiovisual y con la creación cinematográfica realizada en Andalucía.