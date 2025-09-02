Adelante Andalucía secunda la iniciativa de sindicatos y 'mareas blancas' contra el "robo" del PP-A a la sanidad pública

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios al asistir al acto de entrega de firmas en apoyo de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre sanidad. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía se ha puesto este martes "detrás de la ciudadanía organizada, de las 'mareas blancas' y de los sindicatos" que han promovido un Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para "paralizar el robo" que, en su opinión, "está ejecutando" el Gobierno del PP-A a la sanidad pública andaluza.

Así lo ha manifestado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a medios en Sevilla al asistir al acto de entrega de "casi 60.000 firmas" en apoyo de dicha ILP por la que el político andalucista ha dado "las gracias" a sus promotores.

El también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz ha subrayado que lo que se estaba "escenificando" en dicho acto convocado por los sindicatos Satse, CSIF, CCOO, UGT y la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía es "histórico", y ha subrayado que el número de firmas reunidas son "muchas más de las 50.000 que se requiere" para presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento que "pretende paralizar el robo a mano armada" que, según ha denunciado José Ignacio García, "está ejecutando" el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno "a los andaluces".

El portavoz de Adelante ha subrayado que "lo último" que la Junta ha acordado en esa línea ha sido el "macro-concierto" con el que ejecuta "un robo de más de 500 millones de euros trasladando dinero público a la sanidad privada", sobre el que ha emplazado a Moreno a aclarar "qué va a pasar con ese dinero, en manos de quién" va a acabar, si "en manos de 'amigotes'" o de "empresas que pagan campañas electorales del PP", ha añadido.

Tras instar a la Junta a que "el dinero público vaya para la sanidad pública, porque ahora mismo hay andaluces muriendo en las listas de espera", el portavoz de Adelante ha exigido al Gobierno andaluz que "se cuantifiquen con luz y taquígrafos, con números, cuántos andaluces están muriendo en las listas de espera, esperando un diagnóstico, o esperando que haya una operación que salva vidas, o esperando las medidas sanitarias necesarias".

De igual modo, José Ignacio García ha lanzado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Moreno, sobre "cuántos consejeros tienen sanidad privada", o si el propio presidente de la Junta "va a la sanidad pública" y es usuario de los servicios de 'Clic Salud', de 'Salud Responde' o "tiene que esperar 15 días para que tenga cita en un centro de salud".

El portavoz de Adelante ha puntualizado que no ve "ningún problema" en que haya andaluces que, "cuando no tienen sanidad pública, se tengan que sacar un seguro privado", y en esa línea ha señalado que "es triste, pero la culpa no es de ellos".

"Lo que sí es grave es que los responsables de la gestión de la sanidad pública a lo mejor no usen la sanidad pública; o a lo mejor hay alguno que incluso tiene acciones e intereses económicos en empresas privadas de la sanidad", ha apostillado José Ignacio García, que ha remarcado que eso es lo que quieren "saber" desde Adelante Andalucía, "no vaya a ser que lo que estén haciendo es trasladar dinero público que al final acaba en los bolsillos de ellos mismos o de sus amigos".

José Ignacio García ha concluido defendido que los partidos políticos se tienen que poner "detrás" de "la ciudadanía organizada, de los pueblos de Andalucía y de los sindicatos que han dado una lección", la de que "hasta aquí hemos llegado" para "parar este robo que está ejecutando el PP", ha finalizado.