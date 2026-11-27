Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ofrece una rueda de prensa. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha mostrado satisfecho por el desarrollo de la campaña de su partido de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Asimismo, ha apelado a votar ese días "con corazón y conciencia" ante la posible entrada de su formación en el Congreso.

"Que no escuchen cantos de sirena, que no escuchen historias. Que voten con el corazón, con los principios. Que voten con los sentimientos, con la conciencia, con el orgullo andaluz", ha manifestado este viernes en una atención a los medios en Córdoba.

García ha llamado al voto a su formación para "parar los pies a las derechas y al fascismo". El portavoz ha comparecido junto a la cabeza de lista al Congreso por Córdoba, Carmen Sánchez, quien ha asegurado que Adelante "se juega el sexto escaño" de la provincia "con el PP".

"Que la clase trabajadora andaluza tenga una herramienta en el Congreso de los Diputados para parar al fascismo y hacer política en favor de la clase trabajadora. Que por primera vez en la historia Andalucía mande. Es una oportunidad histórica", ha remarcado.