Adelante: El archivo de Antifraude se debe a que la Junta revisa "visos de nulidad" del contrato para Senderos del Rocío

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en rueda de prensa en el Parlamento. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha querido dejar claro este jueves que la Oficina Andaluza Antifraude ha acordado archivar el expediente abierto tras una denuncia sobre un contrato menor de la Junta con la empresa 'Caminos de Andalucía, S.L.' para el proyecto 'Senderos del Rocío' que abanderaba el cantante José Manuel Soto, porque el propio Gobierno andaluz "está revisando de oficio" su contrato "porque hay visos de nulidad" en el mismo.

Así lo ha señalado el portavoz de Adelante en un audio remitido a los medios de comunicación tras conocerse este pasado miércoles que la Oficina Antifraude ha acordado "archivar" un expediente que había iniciado por "presuntas irregularidades" en la adjudicación, por parte de la Junta de Andalucía, de un "contrato menor" a la empresa 'Caminos de Andalucía, S.L.", para impulsar el proyecto conocido como 'Senderos del Rocío' para promocionar la peregrinación a la aldea almonteña de El Rocío tomando como referencia el Camino de Santiago de Compostela.

El archivo de este expediente se ha acordado por parte de la Oficina Antifraude después de que, "por parte de la Junta de Andalucía", se hayan "iniciado las actuaciones para la revisión de oficio del expediente de contratación" en cuestión, "con vistas a determinar si procede la declaración de nulidad de pleno derecho" prevista en el articulado de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, detallaba el acuerdo de la citada Oficina dirigida por Francisco de Paula Sánchez Zamorano.

Al hilo de esta resolución, José Ignacio García ha criticado que "la Junta de Andalucía y el Partido Popular están intentando lanzar la imagen y colar el mensaje de que José Manuel Soto lo ha hecho todo maravillosamente bien, fantástico, y que ellos no han hecho nada mal", cuando "eso es rotundamente falso", según ha aseverado el portavoz de Adelante.

Así, José Ignacio García ha replicado que la Oficina Andaluza Antifraude "no es un órgano judicial", sino que está "nombrada por el PP", por lo que su "imparcialidad al menos está entre comillas", según ha opinado antes de remarcar que "lo que ha dicho" ese órgano es que, como "la propia Consejería que ha dado el dinero --la de Turismo-- está revisando de oficio ese expediente porque hay visos de nulidad, de que ese dinero no se dio bien, ya ha acabado su trabajo y no van a seguir con este tema".

De esta manera, el representante de Adelante ha subrayado que el archivo del expediente por parte de Antifraude se debe a que "ya se está investigando y se está revisando ese expediente en la Junta de Andalucía", por lo que José Manuel Soto "no queda para nada exonerado, ni muchísimo menos".

Así, José Ignacio García ha concluido aseverando que "esto quiere decir que hay otro organismo, la Junta de Andalucía", que "está revisando los expedientes porque hay visos de nulidad y de que ese dinero no se dio bien", por lo que, en su opinión, se sigue "pudiendo decir que hay todos los indicios de que esto es un 'chiringuito' más del PP para darle dinero a personajes afines como Soto", según ha zanjado.