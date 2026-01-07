Oficina Antifraude archiva expediente por presuntas irregularidades en un contrato de la Junta para 'Senderos del Rocío'

Archivo - El director de la Oficina Andaluza Antifraude, Francisco de Paula Sánchez, comparece en la comisión consultiva de Nombramientos del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) ha acordado "archivar" un expediente que había iniciado por "presuntas irregularidades" en la adjudicación, por parte de la Junta de Andalucía, de un "contrato menor" a la empresa 'Caminos de Andalucía, S.L.", para impulsar el proyecto conocido como 'Senderos del Rocío' que abanderaba, entre otros, el cantante José Manuel Soto, para promocionar la peregrinación a la aldea almonteña de El Rocío tomando como referencia el Camino de Santiago de Compostela.

El archivo de este expediente se ha acordado por parte de la Oficina Antifraude después de que, "por parte de la Junta de Andalucía", se hayan "iniciado las actuaciones para la revisión de oficio del expediente de contratación" en cuestión, "con vistas a determinar si procede la declaración de nulidad de pleno derecho" prevista en el articulado de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Así se recoge en el acuerdo de la dirección de la Oficina de Lucha contra el Fraude de Andalucía, consultado por Europa Press y avanzado este miércoles por varios medios como 'ABC' y 'Diario de Sevilla', que resuelve el archivo del citado expediente.

En concreto, la Dirección de la Oficina Andaluza Antifraude, mediante resolución de 28 de enero de 2025, "apreció indicios de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato menor a la empresa Caminos de Andalucía, S.L", que justificaban "el inicio de un procedimiento de la revisión de oficio" de dicho contrato "en virtud de lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 2/2021 de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante".

La Oficina Antifraude ha resuelto ahora el archivo de este expediente a partir de un informe con fecha del pasado 30 de diciembre de 2025, emitido por su Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen sancionador, tras recabar "la información y/o documentación justificativa de las actuaciones llevadas a cabo por el órgano competente".

Desde la Oficina Antifraude continúan detallando en su acuerdo que, el 21 de julio de 2025, recibieron "oficio de la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior" en el que informaba "sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución de traslado" del citado organismo de 28 de enero de 2025.

Dicho oficio se acompañaba de un acuerdo de la Dirección General de Andalucía Global de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, de fecha 17 de julio de 2025, por la que "se inicia el procedimiento de revisión de oficio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas", del referido "expediente de contratación menor", con "la finalidad de determinar si procede la declaración de nulidad de pleno derecho prevista" en la Ley de Contratos del Sector Público.

"Del análisis de los términos de la resolución de la Dirección de la OAAF, de fecha 28 de enero de 2025, así como el resultado de las actuaciones de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, se concluye que, por parte de la Junta de Andalucía, se han iniciado las actuaciones para la revisión de oficio del expediente de contratación, con vistas a determinar si procede la declaración de nulidad de pleno derecho prevista en su artículo 47.1.g), por aplicación del artículo 39.2 apartado a) y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 131.1, ambos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público", continúa exponiendo el acuerdo que ha adoptado la dirección de la Oficina Andaluza Antifraude.

Desde dicho organismo que dirige Francisco de Paula Sánchez Zamorano --que firma este acuerdo-- han entendido que "el traslado" de la Oficina "se ha cumplimentado totalmente", y "procede archivar" el expediente en cuestión, algo que resuelve en este reciente acuerdo conocido este miércoles.