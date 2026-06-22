Adelante asegura que PP y Vox están pactando "un acuerdo contra los andaluces"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios durante la manifestación en apoyo a los trabajadores del sector logístico de Sevilla. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que PP y Vox están pactando "un acuerdo contra los andaluces" en relación a las negociaciones entre ambas formaciones para conformar gobierno tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

"Si de verdad en el Partido Popular estuvieran pensando en la gente normal y corriente, en los trabajadores, estarían aquí, estarían con la gente que lucha", ha señalado García en una atención a los medios este lunes en el marco de la manifestación en apoyo a los trabajadores del sector logístico de Sevilla.

"Si el Partido Popular y Vox verdaderamente tuvieran prioridad nacional, prioridad para los andaluces, cogerían y pondrían a la patronal de la logística firme y dirían ustedes tienen que aceptar lo que dicen los trabajadores", ha destacado.

En relación al inicio de la ronda de conversaciones entre el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, con los grupos parlamentarios para proponer candidato a la Junta, García ha asegurado que "no espera nada".

"Nosotros no esperamos nada del miércoles porque el PP y Vox son los delegados de la patronal y por tanto nada va a cambiar desgraciadamente", ha subrayado.

En esta línea, ha vuelto a mostrar su apoyo a las movilizaciones por el derecho a la vivienda que se están sucediendo en diferentes ciudades andaluzas en las últimas semanas y lo ha calificado como una situación que "no es de izquierdas ni derechas".

"Es una cuestión de quién defienda a la gente normal y corriente, trabajadora, y quién defienda a los rentistas. Por eso no esperamos nada del PP y de Vox, porque ellos defienden a los rentistas", ha reseñado.

García también ha criticado el papel de los partidos que conforman el Gobierno central, PSOE y Sumar, en dicha materia.

"Hay otros partidos que están en el gobierno central, que deberían elegir si están con la gente que no puede pagar al alquiler o están con los rentistas. Lo deberían elegir en algún momento. Creo que por la vía de los hechos están eligiendo", ha aseverado.

En paralelo, el portavoz de Adelante Andalucía ha vuelto a mostrar su rechazo a los presuntos casos de corrupción vinculados en los últimos meses con el PSOE y ha insistido en la necesidad de una izquierda que "viviera un poco más como los trabajadores".

"La mejor forma de luchar contra la represión es tener la casa limpia. No tener corrupción en casa", ha remarcado.