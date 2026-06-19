El presidente del Parlamento andaluz convoca para el martes 23 y miércoles 24 la ronda de consultas para la investidura

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), felicita al diputado del PP-A por Córdoba Jesús Aguirre (d), tras haber sido elegido este jueves, con los únicos votos de su partido, como presidente del Parlamento de la XIII Legisla - María José López - Europa Press

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (PP-A), ha convocado para este próximo martes, 23 de junio, y el miércoles, día 24, la preceptiva consulta con los diferentes grupos parlamentarios para la propuesta de candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A liderado por Juanma Moreno ganó con 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta.

Se trata de la preceptiva consulta que debe realizar el presidente del Parlamento "de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 138.1 del Reglamento de la Cámara", según ha informado el Parlamento en un comunicado.

La ronda de consultas se llevará así a cabo los próximos días 23 y 24 de junio "en horario de mañana y de mayor a menor representación parlamentaria", según ha precisado el Parlamento, desde donde han agregado a Europa Press que el lunes se detallarán los horarios de las citas con los representantes de los grupos.

El anuncio de esta ronda de contactos coincide en el tiempo con las negociaciones que PP-A y Vox han abierto con el objetivo de alcanzar un acuerdo para la "gobernabilidad" de Andalucía, toda vez que ambas formaciones suman 68 escaños en esta legislatura, 13 por encima de los 55 que marcan la mayoría absoluta.

El propio presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, participó en la primera reunión que con ese fin desde el PP-A mantuvieron el pasado 9 de junio con representantes de Vox en el Parlamento andaluz, un encuentro que tanto desde filas 'populares' como desde el partido que en Andalucía lidera Manuel Gavira calificaron como "cordial", y que precedería a nuevas reuniones con las que avanzar en dicha negociación.

Este mismo viernes, 19 de junio, el que fuera candidato de Vox a la Junta en los comicios del 17 de mayo, Manuel Gavira, ha señalado en una atención a medios en Córdoba que hay "buena disposición" entre su partido y el PP-A para alcanzar un acuerdo.

Por su parte, Juanma Moreno aprovechaba este pasado jueves su intervención en el acto de entrega del premio 'Joaquín Romero Murube' que concede el diario 'ABC de Sevilla' para señalar en este contexto de negociaciones que "Andalucía va a seguir siendo referente de estabilidad, de confianza y de avance si todos aplicamos la sensatez tan necesaria en estos tiempos y ponemos el interés general por encima del legítimo interés particular".

LOS PASOS PARA EL DEBATE DE INVESTIDURA

El Parlamento andaluz celebró el pasado 11 de junio la sesión constitutiva de la XIII legislatura, en la que fue reelegido el diputado del PP-A Jesús Aguirre como presidente de la Cámara con los votos del Grupo Popular.

Tras este hito, el Reglamento del Parlamento, consultado por Europa Press, establece en su artículo 138.1 que "el presidente o presidenta" de la Cámara autonómica, "previa consulta a los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía" en un plazo, "como máximo", de "quince días" hábiles "desde la constitución del Parlamento o desde la dimisión del presidente o presidenta".

De esta manera, Jesús Aguirre deberá proponer, como presidente del Parlamento, candidato a la investidura en un plazo de 15 días hábiles a contar desde el pasado 11 de junio.

El propio presidente del Parlamento apuntaba el 12 de junio, en una entrevista en Canal Sur Radio, que tenía previsto mantener dicha ronda de reuniones en la semana del 22 de junio con los portavoces de los cinco grupos parlamentarios, que en esta legislatura son el PP-A, PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Posteriormente, el Estatuto de Autonomía detalla en su artículo 118, sobre la elección del presidente de la Junta de Andalucía, que el candidato propuesto para optar a la investidura "presentará su programa al Parlamento" y, "para ser elegido", deberá, "en primera votación, obtener mayoría absoluta".

"De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas (48) después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones", precisa el Estatuto.

La misma norma aclara que, en caso de "no conseguirse dicha mayoría, se tramitarán sucesivas propuestas" de candidatos a la presidencia de la Junta "en la forma prevista", y si, "transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones".

Hasta ahora, esta posibilidad no se ha materializado en la historia de la autonomía andaluza, y no ha sido necesario repetir la convocatoria de elecciones al no ser posible la investidura de un candidato a la presidencia de la Junta al margen de si su partido hubiera ganado o no con mayoría absoluta en las elecciones correspondientes.