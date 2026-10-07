Adelante aspira a "superar" el 29N resultado del 17M con su "proyecto propio" de "andalucismo soberanista de izquierda"

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, Inmaculada Manzano, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 7 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los p - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha incidido en defender este miércoles su "proyecto propio" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, a las que concurrirá con la aspiración de "superar" los resultados conseguidos en los comicios autonómicos del pasado 17 de mayo --en los que cuadriplicaron el número de escaños en el Parlamento andaluz, pasando de dos a ocho--, y con el convencimiento de que el "andalucismo soberanista de izquierda" al que representa tendrá así diputados en el Congreso tras dicha cita con las urnas.

Así lo ha manifestado la portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Inma Manzano, en una rueda de prensa en el Parlamento junto al diputado del mismo grupo Javier Montes, en la que han apuntado que el partido está inmerso en el proceso interno de elaboración de listas a las elecciones generales, en las que ninguno de ellos tiene "ninguna intención" de figurar, según ha aclarado a preguntas de los periodistas.

Inma Manzano ha subrayado que desde Adelante Andalucía "siempre" han sido "muy claras" respecto a su pretensión de concurrir en solitario a las elecciones generales, porque "tiene un proyecto propio, soberanista de izquierda", de modo que ante la cita del 29 de noviembre van a seguir "en la misma estela" que recorrieron en los recientes comicios andaluces del 17 de mayo.

A su juicio, esas elecciones "han demostrado que el electorado, el pueblo andaluz necesita una alternativa dentro de la izquierda" que, en su opinión, puede encarnar Adelante Andalucía, una opción que "moviliza el abstencionismo de la juventud", ha añadido.

Por ello, ha justificado que el partido se presente con listas propias a las elecciones generales, al margen de las candidaturas que presente la coalición del Frente Amplio --que, entre otras formaciones, integra a Izquierda Unida (IU)--, una confluencia a la que, en todo caso, desean "lo mejor" desde Adelante, según ha dicho también.

Preguntada por las expectativas con las que concurre la formación a las generales del 29 de noviembre, Inma Manzano ha subrayado que Adelante aspira a "superar" el resultado del 17 de mayo, y están "muy seguras" en dicha formación de que "el andalucismo soberanista de izquierda va a estar en Madrid" tras dichos comicios, y que "Andalucía, de una vez por todas, va a tener una voz propia" en las Cortes Generales.

De igual modo, a preguntas de los periodistas ha aclarado que no hay "ninguna fecha en concreto" para dar a conocer a los candidatos con los que Adelante concurrirá a las generales, y se ha limitado a indicar que se anunciarán "en las próximas semanas".

LEY DE GAFAS GRATIS

Por otro lado, la portavoz adjunta de Adelante Andalucía ha lamentado que, con el adelanto electoral, "ha decaído" el proyecto de ley de "gafas gratuitas" que su partido impulsó desde el Parlamento andaluz, y ha considerado "una pena y una vergüenza que una ley que apoyó de forma unánime todo el Congreso no se haya acelerado en su tramitación", teniendo en cuenta que "se aprobó el 8 de abril de 2025".

"Si se hubiese puesto voluntad política realmente en el Congreso, ahora mismo ya se podría estar disfrutando de gafas y productos ópticos gratuitos" para la población que se beneficiaría de esa ley, según ha puesto de relieve la portavoz de Adelante antes de avisar de que "no va a volver a pasar que se deje dentro de un cajón una ley que beneficia directamente a los andaluces, y que contó con el apoyo de toda la Cámara para que fuera una realidad".

En esa línea, ha avanzado que los "futuros diputados" con los que Adelante espera contar en el Congreso tras las elecciones del 29 de noviembre "registrarán" de nuevo dicho proyecto de ley en la próxima legislatura, y esperan que "quienes antes pues votaron que sí", no tengan ahora la "poca vergüenza" de votar "en contra".