Adelante augura que Vox "se colocará siempre del lado del sillón" ante iniciativas de la oposición

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una entrevista concedida a Europa Press. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha apostado por que Vox "se va a colocar siempre del lado del sillón y de los más ricos de la sociedad" ante iniciativas que puedan promover los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz, como la solicitud de comisiones de investigación sobre asuntos como el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) en el que murieron 14 personas.

Así lo ha vaticinado el portavoz de Adelante en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha partido de la premisa de que "la única prioridad nacional que tiene Vox es la pasta y, por tanto, se va a colocar siempre para defender sus sillones" en el Gobierno andaluz del PP-A en el que se ha integrado en esta legislatura tras el pacto alcanzado el pasado mes de julio que posibilitó la tercera investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

Recientemente, los tres grupos parlamentarios de oposición al Gobierno andaluz --PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- anunciaron que iban a solicitar la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la Junta en relación al referido incendio de Los Gallardos. Además, el grupo de Adelante ya confirmó en el pasado debate de investidura de Moreno que pretende solicitar en esta legislatura otra comisión de investigación sobre los fallos detectados en el programa de cribados de cáncer de mama de la sanidad andaluza.

Sobre el posicionamiento que al respecto de estas iniciativas pueda trasladar Vox en el Parlamento andaluz ahora que forma parte del Gobierno de la Junta, José Ignacio García ha hecho "una apuesta", la de que dicho partido "se va a colocar siempre del lado del sillón y del lado de los más ricos de la sociedad".

De esta manera, ha augurado que, "en una discusión donde haya que colocarse" entre una multinacional o un trabajador, "Vox se va a poner (del lado) de la multinacional", aunque ésta "sea extranjera y el trabajador sea muy español", porque para eso "le da igual la prioridad nacional", ha apostillado el portavoz de Adelante.

"Vox, siempre, cuando hay un conflicto y llega un fondo de inversión de la otra punta del mundo, a echar unos vecinos que son de aquí, de Andalucía, se coloca siempre con el fondo de inversión, siempre con el dueño de los apartamentos turísticos, siempre con el grande, nunca con el pequeño", ha relatado en esa línea el portavoz de Adelante, que ha acusado a Vox de intentar "enredar" a la ciudadanía "en una bandera" para "confundir" y que no se vea que "su verdadera patria es el dinero".

"La única prioridad nacional que tiene Vox es la pasta", ha sentenciado José Ignacio García, quien por ello ha incidido en augurar que este partido se va a posicionar "siempre para defender sus sillones, para defender" a empresas de la sanidad privada o a "fondos de inversión", y en esta legislatura se va "a ver" así, ha vaticinado.

En esa línea, se ha preguntado "dónde acaba la prioridad nacional de Vox" cuando Adelante presente "una iniciativa que defienda a trabajadores frente a una gran empresa que los está explotando", y él mismo se ha respondido que "en ningún lado", porque "su prioridad no es nacional", sino que "su prioridad es la pasta, la única prioridad que tiene" dicho partido, según ha incidido José Ignacio García.

"Cuando nosotros digamos que el dinero de los trabajadores andaluces tiene que ser para los servicios públicos y para la sanidad pública, y el PP diga que tiene que ser para Asisa, ¿dónde se va a colocar Vox? Verá cómo defiende el dinero para Asisa, porque ellos lo único que defienden es a la gente que más dinero tiene", aunque "nos intentan engañar con las banderas y los colores de la piel", porque, "en realidad, su interés es defender la prioridad de la pasta, y ese es el proyecto político de Vox", ha continuado argumentando el portavoz de Adelante.

De este modo, José Ignacio García ha augurado que, cuando el grupo de Adelante presente en el Parlamento una solicitud de creación de comisión de investigación, Vox se va a colocar "con los 'señoritos', con el Partido Popular, con defender sus sillones", y no "con los intereses de la mayoría de la gente". "Ojalá me equivoque, pero es que estoy segurísimo" de que así será, ha zanjado el portavoz de Adelante.