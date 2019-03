Adelante avisa de que Vox "controla" al Gobierno andaluz después de que PP-A le cediera cupo en el próximo Pleno

Publicado 28/03/2019 14:57:07 CET

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha advertido este jueves de que el Gobierno andaluz del PP-A y Ciudadanos (Cs) está "controlado" por Vox, todo después de que el PP-A se haya visto obligado a cederle parte de su cupo al partido de Santiago Abascal en el próximo Pleno del Parlamento para sacar adelante el orden del día.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, el portavoz adjunto de la confluencia de Podemos e IU en Andalucía, José Ignacio García, ha censurado la decisión del PP-A de ceder cupo a Vox "a cambio de que acepte las tragaderas del orden del día".

Esta decisión, en opinión de Adelante Andalucía, "demuestra quién controla al Gobierno andaluz: El Ejecutivo del PP-A y Cs está en manos de Vox", ha remachado García, que también ha considerado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "desprecia al Parlamento" por no asistir a la próxima sesión plenaria.

"¿Qué tiene que esconder para no venir al Pleno?", ha preguntado antes de apuntar que "su obligación estatutaria" es dar cuenta a la Cámara autonómica de su gestión en el Ejecutivo.

Y también ha criticado el dirigente de Podemos que "con oscurantismo, nocturnidad y alevosía", el resto de fuerzas políticas presentes en la Cámara autonómica "acordaran en enero, cuando Adelante aún no estaba presente en la Mesa del Parlamento, subir el salario de los diputados".

"Hay que tener muy poca vergüenza para decir que no se puede subir a 900 euros el Salario Mínimo Interprofesional pero sí se pueden subir los salarios de los diputados", ha proseguido García, que ha garantizado que los representantes de la confluencia seguirán renunciando a parte de su salario, "defendiendo que tenemos que vivir como la mayoría de la gente y acabar con los privilegios de la clase política".

Además, ha señalado que dicha subida la han llevado a cabo mediante "un mecanismo bastante sucio, que es unir la subida de los salarios de los diputados a los de los trabajadores del Parlamento". "Estamos de acuerdo con que se le suba el salario a los trabajadores del Parlamento pero no a los diputados, no cobran lo mismo", ha agregado.

Y en la misma línea, José Ignacio García ha explicado que el Parlamento le niega a la líder de la confluencia, Teresa Rodríguez, "algo que es de sentido común: que cuando se está de baja y no se viene al Parlamento, no tiene sentido cobrar las dietas".

Cree que no le permiten renunciar a las dietas porque "están planteadas como un sobresueldo oscuro, opaco y que no necesita justificación", frente a lo que Adelante exige que no se perciban cuando no se asista al Parlamento, así como seguirá planteando una reforma el Reglamento para que haya que justificarlas, "como hace cualquier funcionario".