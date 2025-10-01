Adelante buscará en el próximo Pleno del Parlamento andaluz "obligar" al PP a "posicionarse sobre el genocidio" en Gaza

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 1 de octubre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mixto-Adelante Andalucía tiene previsto defender la semana que viene en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley (PNL) con la que quiere "obligar" a la Cámara autonómica, y al PP-A como grupo que ostenta la mayoría absoluta en esta legislatura, sobre el "genocidio" que, según ha subrayado el portavoz de dicha formación, José Ignacio García, se está cometiendo sobre la población palestina en la franja de Gaza.

Así lo ha anunciado este miércoles el también portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha subrayado que, con esta iniciativa que su grupo tiene previsto defender en el Pleno la semana que viene, habrá "una votación en la cual ya el Partido Popular tendrá que decantarse" y aclarar si "está por llamar genocidio" a lo que está cometiendo el Gobierno de Israel, o "seguirá poniéndose del lado de terroristas" como, según ha añadido, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Además, José Ignacio García ha anunciado que la proposición no de ley de su grupo planteará también "una serie de medidas para presionar de verdad a Israel y poner encima de la mesa la ruptura de todo tipo de relaciones, de toda actividad económica" entre España y dicho país y, "por supuesto, la paralización de todo tipo de comercio de armas".

El portavoz de Adelante ha agregado que esta iniciativa se presenta "en un momento especialmente grave", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya presentado un "plan de paz" que, en opinión de José Ignacio García, no merece ser considerado así, sino como una "solución final", y en esa línea ha comentado que, con dicha iniciativa apoyada por Netanyahu, "es como si se permitiera que Hitler pudiera llevar a cabo un plan de paz contra los judíos".

"Netanyahu, hablando de un plan de paz con Trump, es como Hitler hablando de un plan de paz con los judíos", según ha aseverado el portavoz de Adelante, que a renglón seguido ha tachado de "infame" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "haya dicho que apoya esta solución", cometiendo así, en opinión de José Ignacio García, "una traición" a "millones de votantes socialistas que están horrorizados" y que "veían un poquito de luz en lo que decía que iba a hacer España".

Al hilo, el portavoz de Adelante ha avisado de que el PSOE-A "también se va a tener que retratar" en el debate de la PNL que llevará su grupo al Pleno del Parlamento la semana que viene.