Adelante califica de "muy feo" con "visos de ilegalidad" que el SAS externalice pruebas y en paralelo compre equipos

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado este martes de "muy feo" que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) adquiera equipos de pruebas cuando de igual forma externaliza contratos para hacer esas pruebas, por lo que ha instado a "ver si hay visos de ilegalidad también".

"Darle un contrato a una empresa y a la vez comprar material para hacer el mismo trabajo, a mí esto me huele a que puede haber ilegalidades", ha afirmado, antes de considerar que "las vamos a investigar".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, García ha calificado de "muy oscuro dedicar dinero público a una empresa privada de algo que se puede hacer con un material que está comprando la pública", mientras ha alertado de que "ahora mismo en Andalucía hay empresas sanitarias forrándose con la privatización de la sanidad", para concluir que se trata de un escenario donde hay "una minoría de gente forrándose y una mayoría de gente a la que no nos dan cita".

El candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026 ha enmarcado su reflexión en una información de Eldiario.es que publica esta jornada, según la cual "nueve días antes de que la Junta adquiera un equipo, ellos prorrogan un contrato para que la empresa siga durante un año haciendo las pruebas del equipo que van a comprar", hecho que ha calificado de "noticia espeluznante".

García se ha cuestionado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, califique de "bulo" las acusaciones de la oposición sobre la privatización de la sanidad, por lo que ha recordado su respuesta en el Pleno del Parlamento durante una sesión de control acerca de que "era mentira, que no hacían mamografías en la privada", para subrayar que en este caso se trata de "la misma empresa que tiene los camiones de las mamografías que van por muchos pueblos y ciudades de Andalucía".

"Esto se llama privatización, es una auténtica barbaridad", ha afirmado García sobre el hecho de que Moreno califique de bulos los reproches de la oposición cuando le ha recordado que "tendrá que explicar los problemas con el cribado de cáncer de mama, las listas de espera enormes y empresas forrándose".

"Hay que empezar a señalar a estas empresas", ha proclamado el portavoz de Adelante, quien ha recordado aquí que "ya está la gerente del Servicio Andaluz de Salud imputada".