La Junta destinará un millón de euros a reformar el CREA de Jaén con un proyecto que está en "proceso de redacción"

Archivo - La delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente, María José Lara (c), en una visita al CREA Quiebrajano. - JUNTA - Archivo

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente va a acometer la reforma integral del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Quiebrajano, en Jaén, con una inversión superior al millón de euros.

El proyecto, anunciado el pasado octubre e incluido en los presupuestos de 2026, "está en el proceso de redacción" y "se están llevando a cabo los trámites técnicos previos" para iniciarla, según han precisado a Europa Press desde el departamento que dirige Catalina García.

La Junta de Andalucía ha explicado este miércoles en una nota que esta actuación forma parte del plan de modernización que impulsa con la finalidad de reforzar estos centros fundamentales en la protección de la biodiversidad.

Prevé invertir 13 millones en las ocho infraestructuras de este tipo que hay en la comunidad, así como en el Centro de Gestión del Medio Marino de Algeciras o el Centro de Análisis y Diagnóstico de Fauna Silvestre de Málaga.

En el caso del CREA Quiebrajano, el proyecto contempla la mejora de los sistemas de desagüe y colectores, la reforma completa de la zona de cuarentena y la adecuación de áreas específicas para mamíferos, mudas y voladeros.

Asimismo, se crearán nuevos espacios destinados al alojamiento y manejo de otras especies y se contempla también la renovación de diversas zonas de uso común, entre ellas, los aseos y las áreas destinadas a la preparación de alimentos.

A este centro jiennense, que gestiona la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), llegan de media al año unos mil ejemplares, según ha explicado la delegada territorial, María José Lara.

Del total, "se recuperan y se liberan de nuevo al medio natural en torno al 60 por ciento, mientras que otro porcentaje elevado se destina a actividades de educación ambiental, cuando son irrecuperables y no se pueden soltar, por lo que acaban trasladándose a núcleos zoológicos".

Y es que, junto a su actividad veterinaria, el centro desarrolla programas de educación ambiental dirigidos a centros educativos y colectivos de personas con discapacidad, acercando al público la relevancia de conservar la fauna autóctona y los ecosistemas que la sustentan.

En este contexto, Lara ha destacado "la apuesta de la Junta de Andalucía por la conservación de la biodiversidad" y ha puesto como ejemplo la inversión consignada en los presupuestos para 2026 y que "servirá para adecuar estas instalaciones a las necesidades y el volumen de trabajo que tienen".

COMPROMISO

"Además del compromiso del Gobierno andaluz con la protección y conservación de la biodiversidad, hay que resaltar la labor del equipo humano del CREA Quiebrajano, en particular, pero de todos los centros de este tipo que hay en Andalucía, en general", ha afirmado.

De este modo, se ha referido al personal técnico de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente o de Amaya "y, por supuesto, a los agentes medioambientales, cuya participación es fundamental en la recuperación de ejemplares y el traslado hasta el centro".

Del mismo modo, ha alabado "la implicación de una amplia red de voluntarios, pertenecientes, en la mayoría de los casos, a asociaciones medioambientales. "Se ocupan de cuidar de determinados ejemplares de especies de aves, que no son amenazadas, pero que, por ejemplo, caen de los nidos, de tal manera que la atención que se presta en este sentido es mayor, ya que el volumen de ejemplares es grande y la colaboración de estos voluntarios es esencial para llegar a todos y proteger el conjunto de nuestra rica biodiversidad", ha señalado.

Finalmente, la delegada ha incidido en que, con esta inversión, la Junta garantiza que el CREA Quiebrajano continúe siendo un referente en la recuperación y liberación de especies amenazadas. A la vez que refuerza el compromiso de la comunidad autónoma con la protección de la biodiversidad y el cumplimiento de los acuerdos internacionales en esta materia.