Adelante celebra que el Estado destine "más presupuesto" para dependencia y pide que llegue a trabajadoras del servicio

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucia, Begoña Iza, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 15 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El grupo parla - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha valorado este miércoles como "positivo que llegue más presupuesto para dependencia desde el Gobierno central", y ha expresado su deseo de que esa mayor financiación llegue a las trabajadoras que prestan servicios como el de la ayuda a domicilio.

En una rueda de prensa en el Parlamento, la diputada de Adelante Begoña Iza se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre la reforma de la Ley de Dependencia que salió aprobada este pasado martes del Congreso de los Diputados, y al compromiso vinculado a ella por parte del Gobierno de financiar al 50 por ciento dicho sistema junto con las comunidades autónomas.

La representante de Adelante ha señalado que es positivo que aumente la financiación del Gobierno central, pero ha advertido de que "existe un grave problema con cómo se aplica la dependencia en Andalucía", donde el Ejecutivo del PP-A opta por "privatizar los servicios", según ha criticado.

En esa línea, ha augurado que "es muy difícil" que el dinero que destine el Gobierno "mejore los servicios mientras éstos estén privatizados, en manos de empresas buitres, ladronas y explotadoras" en Andalucía.

Por eso, Begoña Iza ha señalado que "claro que es positivo que llegue más presupuesto desde el Gobierno central" para dependencia, pero hay que "seguir luchando para que ese presupuesto llegue a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de forma limpia y justa", y que eso "repercuta en mejorar los servicios". "Estaremos muy pendientes", ha avisado la diputada de Adelante para concluir.