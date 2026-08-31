Adelante se compromete a "pelear por lo importante" en el nuevo curso frente al "Gobierno caótico" de PP-A y Vox

El portavoz del G.P Adelante Andalucía José Ignacio García Sánchez atiende a los medios tras la reunión del día de hoy. A 31 de agosto de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, mantiene en Sevilla reuni - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado este lunes que su partido abre el nuevo curso político "con mucha fuerza" y dispuesto a "pelear por lo importante", por cuestiones "verdaderamente importantes" como la sanidad o la vivienda, y ha criticado el "Gobierno caótico" que, en su opinión, han conformado PP-A y Vox para esta legislatura.

Así lo ha trasladado José Ignacio García en una atención a medios en el Parlamento tras participar en la ronda de reuniones con los portavoces que ha convocado la presidenta de la Cámara, Ana Mestre (PP-A), una iniciativa que ha valorado y agradecido el dirigente de Adelante.

Tras señalar que el encuentro con la presidenta del Parlamento ha sido "positivo", José Ignacio García ha explicado que ha trasladado a Ana Mestre que "Adelante Andalucía va a pelear por lo importante", desde la premisa de que "en la política muchas veces nos enredamos en tonterías, por decirlo así de simple", y frente a ello su partido quiere "hablar de las cosas verdaderamente importantes, de sanidad, de vivienda, de los derechos de las mujeres, de educación, de los problemas que verdaderamente afectan en el día a día de la gente", ha resumido.

"En algunos momentos nos tendremos que enfadar, porque hay cosas que son para enfadarse, pero nos vamos a enfadar por lo importante", y "lo que no vamos a hacer es enredarnos en tonterías", ha abundado el portavoz de Adelante, que ha indicado que ha trasladado a Ana Mestre que esa va a ser la "actitud" de su grupo "con la Mesa, con la presidenta del Parlamento y con el resto de grupos".

De igual modo, ha explicado que ha pedido a Ana Mestre que "sea la presidenta de todos los grupos políticos, una presidenta de la pluralidad y la escucha", y ha sostenido que, por su cargo, "debe ser independiente, plural" en su actitud.

ADELANTE EMPIEZA EL CURSO POLÍTICO "CON MUCHA FUERZA"

De cara al nuevo curso político, José Ignacio García ha incidido en señalar que Adelante Andalucía lo empieza "con mucha fuerza", la que han recibido de los "más de 400.000 andaluces" que votaron a esta formación en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo, y "con un montón de retos por delante", ha agregado.

En Adelante están "dispuestos" a que en el Parlamento andaluz "se hable de lo importante, de educación, sanidad, vivienda, de los incendios, los derechos de las mujeres, de las cosas importantes", y van a "pelearlo todo por la defensa del pueblo andaluz", según ha dicho también el portavoz.

CRÍTICAS A LA "DERIVA" DEL GOBIERNO ANDALUZ

José Ignacio García ha advertido además de que en Adelante están "muy preocupados" con "la deriva del Gobierno" andaluz, al que ha visto "absolutamente caótico este verano", y al que ha criticado que "no sabe gestionar bien la prevención y actuación en materia de incendios".

Tras llamar la atención acerca de que "la mitad del Gobierno andaluz niega el cambio climático", el portavoz de Adelante también ha denunciado que, en materia de migración, el Ejecutivo de PP-A y Vox "cuestiona los derechos humanos", y en ese punto ha criticado las divergencias entre los socios de gobierno en relación a la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros aprobada por Gobierno y comunidades autónomas, con apoyo de Andalucía, para la atención de infancia migrante en Ceuta.

García ha recordado así que la Consejería de Servicios Sociales que dirige Loles López (PP-A) ha apoyado esa ayuda, mientras que el vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha apuntado que habría votado en contra de la misma si la competencia hubiera dependido de Vox, y ha pedido una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno suscrito con los 'populares'.

El portavoz de Adelante también ha señalado que el Gobierno andaluz actual "no sabe, no tiene interés en gestionar la sanidad pública", y al respecto ha subrayado que este verano se han visto "centros de salud cerrados, caos en las urgencias, profesionales sanitarios teniendo que dormir en el parking de un hospital, y una pérdida de derechos en la sanidad".

"O no quieren o no saben, pero gestionar no lo están haciendo, por lo menos en favor de la gente trabajadora y la gente normal y corriente de Andalucía", ha afeado el portavoz de Adelante al Gobierno "caótico" de PP-A y Vox.

José Ignacio García ha concluido manifestando que "cuando se cuestionan los derechos humanos, el cambio climático, los derechos más básicos, pasa lo que pasa, que al final acaba teniendo el vicepresidente de un partido como Vox, que es el partido que ataca a las mujeres, que es un peligro para las mujeres", y que es "el que tiene las competencias de justicia en materia de violencia machista" en el Ejecutivo andaluz.