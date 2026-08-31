Adelante confirma que no acudirá a las manifestaciones sobre Ceuta: "Quieren echarnos a pelear a unos contra otros"

El portavoz del G.P Adelante Andalucía José Ignacio García Sánchez atiende a los medios tras la reunión con la presidenta del Parlamento andaluz. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha confirmado que su partido no va a participar en las manifestaciones convocadas el próximo 2 de septiembre en los ayuntamientos en apoyo a Ceuta. Unas concentraciones "convocadas por la derecha y la extrema derecha" que para García "buscan dividir", al mismo tiempo que ha criticado la gestión por parte del Gobierno central.

"Lo que quieren es dividir a las personas migrantes, que son las que están sufriendo esa situación de maltrato y de no garantizar ni lo más mínimo, que están en la pobreza más extrema, con la otra parte que también está sufriendo lo mismo, que son el pueblo trabajador y honesto de Ceuta. Y quieren pelear al último contra el penúltimo", ha afirmado este lunes en una atención con los medios en el Parlamento andaluz.

En esta línea, García ha señalado a Vox por oponerse al crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta. "Convocan una manifestación para apoyar a Ceuta y después no quieren que se le dé dinero a Ceuta", ha aseverado.

Ante esta situación, el portavoz de Adelante ha insistido que "no van a caer en la trampa" y ha defendido la "unión entre la gente trabajadora, normal y corriente, sean migrantes, sean el pueblo de Ceuta, para señalar a los culpables, a los de arriba".

"Hay que tener mierda por dentro para atacar la Cruz Roja e impedir que le den alimento a personas migrantes. ¿Qué hay que tener por dentro para que vayan a quitarle, a destrozar campamento de gente que no tiene nada? Eso no representa al pueblo de Ceuta ,esos son cuatro nazis que no representan a nadie", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado al empresario y exdiputado nacional Marcos de Quinto, por su encuentro en Ceuta. "No quieren a los extranjeros si son pobres y tienen que saltar una valla ahora ¿alguien ha visto alguna vez a Marco de Quinto y a los de la Armada del Puro alguna vez decía algo de un fondo de inversión extranjero que compra un bloque de piso entero y echa a los vecinos?", ha remarcado.