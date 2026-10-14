Adelante convoca a expertos y plataformas contra el biogás y exige moratoria que "paralice" todos los proyectos

Archivo - La diputada de Adelante Andalucía Begoña Iza (Fotografía de Archivo) - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) - Adelante Andalucía ha organizado este viernes 16 de octubre un encuentro que reunirá a expertos y plataformas de varias provincias andaluzas contrarias a la industria del biogás.

La jornada es el primer paso de una hoja de ruta que culminará con una moción en el Pleno del Parlamento y la exigencia de una moratoria de los proyectos de biogás, ante las 334 plantas "que prevé la Junta en Andalucía", según se recoge en una nota de Adelante, que ha señalado que, aunque se trata de "una energía renovable, el biogás tiene consecuencias medioambientales y económicas que vuelven a convertir a Andalucía en tierra de sacrificio".

Adelante solicita una moratoria que "paralice todos los proyectos de biogás hasta que se reúna un comité de expertos en la materia que investigue los impactos de esta industria".

La diputada de Adelante Andalucía Begoña Iza ha explicado la importancia de una correcta valoración de todas las industrias de biogás que están proliferando en Andalucía. "Que se reúnan los expertos para ver cuáles son los posibles impactos de todas las industrias de biogás, no de solo una en un municipio, porque está siendo una auténtica avalancha. Tenemos que estudiar muy claramente dónde se van a instalar todas las industrias", ha señalado Iza.

Entre "los principales peligros" del biogás, según Adelante, se encuentran su "instalación cerca de acuíferos, que puede provocar su contaminación, y la falta de información sobre el manejo que se hace de uno de los sobrantes del biogás, el digestato, que por ser rico en nitratos también es muy contaminante".

Iza ha añadido que esta industria trae "muy poco empleo y beneficios a los pueblos implicados: Para los pueblos supone un trajín de camiones que aportan residuos a la planta de biogás, supone muy poca generación de empleo, además huele muy mal e impide la vida cotidiana en los pueblos".

La jornada del viernes comenzará a las 10,00 horas con una exposición de las políticas medioambientales y económicas de "la falsa transición energética propuesta por la Junta de Andalucía, que no considera el extractivismo, la depredación de recursos, ni la falta de soberanía en la elección de las instalaciones", según esta formación.

Adelante ha criticado la "falta de un plan integral de estudio e implantación" por parte del Gobierno andaluz. "El proyecto que dio a conocer (Juanma) Moreno Bonilla en enero del año pasado prevé la instalación de hasta 334 plantas por todo el territorio andaluz, y queremos manifestar nuestro total rechazo porque no hay un plan integral de instalación de plantas de biogás y de cómo esto puede impactar, sobre todo, las zonas rurales de Andalucía", ha expresado Iza.

La segunda parte de la jornada dará paso a la intervención de diversos colectivos, incluyendo a plataformas que explicarán en qué parte de los trámites de paralización se encuentran y el grado de presencia de contestación ciudadana.

Según la diputada, el encuentro del viernes anticipará una interpelación al Consejo de Gobierno en el próximo Pleno del Parlamento y en la que se cuestionará "la implantación de numerosas industrias del biogás, especialmente en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén".