El accidente de tren en Toledo, en imágenes: así han quedado el Iryo y el AVE tras el choque en Urda

Un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla han colisionado este miércoles a la altura de Urda (Toledo), en un accidente que ha provocado el descarrilamiento de dos vagones del Iryo y ha dejado al menos diez fallecidos. El siniestro se ha producido a las 8.54 horas, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Los primeros indicios apuntan a que el AVE de Renfe podría haber alcanzado por detrás al tren de Iryo, según han indicado fuentes del Ministerio de Transportes. La colisión ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria en este corredor, mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente.

Estas son las imágenes del accidente: