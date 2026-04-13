Adelante convoca este viernes en Madrid un acto para emigrados: "Nos dejaremos la piel para que podáis volver"

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado este lunes que este viernes, día 17, organiza un acto en Madrid para dirigirse a los andaluces que han emigrado. El acto se celebrará a las 19,00 horas en la Plaza de los Comunes de la capital de España.

El evento contará con la participación de su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, así como con la politóloga y creadora de contenido andaluz y feminista, Isabel Serrano, y con el actor y cómico andaluz Adrián Pino.

"Vamos a trabajar, vamos a dejarnos la piel para que podáis volver, si queréis. Emigrantes, volved, si queréis. Ese es nuestro objetivo, que puedan volver a su tierra, puedan ganarse la vida y vivir dignamente en el lugar donde ellos quieran, cerca de su familia y cerca de su gente", ha afirmado en este sentido José Ignacio García, según una nota de este partido.

Adelante Andalucía argumenta que uno de sus objetivos de su campaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía de 17 de mayo es abrir el debate sobre la posibilidad de retorno para los andaluces que debieron abandonar la región en busca de oportunidades laborales, tema que describe como "una cuestión central" para un partido andalucista de izquierdas.

Explica este partido que actualmente hay cerca de 1.250.000 andaluces que residen actualmente en otras comunidades autónomas, y a éstos se suman alrededor de medio millón más en el extranjero.

"De eso queremos debatir y queremos poner encima de la mesa este problema en la campaña electoral. Por eso, el próximo viernes vamos a hacer un acto, un debate con emigrantes andaluces y andaluzas en Madrid para hablar justamente de esto, de la situación que viven tantos andaluces y andaluzas que no pueden ganarse la vida en su tierra y se han tenido que ir fuera", ha argumentado José Ignacio García.

Adelante ha apuntado que su apuesta es propiciar el acceso a la vivienda y defender una sanidad y una educación públicas y de calidad, así como que "los andaluces no se vean obligados a emigrar para mejorar sus condiciones laborales y su calidad de vida".



