Adelante cree que "borra pruebas quien tiene que esconder" y que plan de choque contra cáncer "son medidas con lazo"

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido este miércoles sobre las acusaciones de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) sobre manipulación de las historias clínicas de estas pacientes que "quien tiene que borrar pruebas son aquellos que tienen algo que esconder" y se ha cuestionado el conjunto de medidas que ha presentado la Junta de Andalucía como sucesivos planes de choque contra el cribado de cáncer de mama y de cérvix y colorrectal porque son "recoger todas las medidas últimas, lo han puesto en un documento y con un lacito rosa".

En su turno de intervención en el debate general que celebra esta jornada el Pleno del Parlamento ha reprochado García al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que a la conclusión de la intervención inicial del consejero Antonio Sanz haya abandonado el Salón de Plenos por cuanto ha argumentado que Moreno "se debería haber subido" a la tribuna de oradores, de manera que "se esconde detrás del consejero".

Ha considerado el relevo en la Consejería de Sanidad como "colocar al hombre más fiel" mientras "cesan a una peón", en referencia a la exconsejera Rocío Hernández, sobre quien ha augurado que "ya la recolocarán", como ha recordado con sus antecesores como presidente del Parlamento (Jesús Aguirre) y como consejera de Sostenibilidad (Catalina García), al tiempo que ha lamentado que Sanz no sea "un consejero de salud a tiempo completo" por cuanto es una tarea que debe compartirla con Emergencias y Presidencia.

Ha lamentado el portavoz de Adelante Andalucía que en el Gobierno andaluz "no han sido capaces de decir el origen del problema", que ha situado como "el colapso del SAS", por lo que ha lamentado "una gestión basada en la mentira", de manera que "no son capaces de decir cuántas son las afectadas", mientras se ha cuestionado que se señala el Hospital Virgen del Rocío como foco del problema del cribado de cáncer de mama y las mamografías por cuanto ha señalado "problemas en todos los distritos".

En este sentido ha sostenido que "están mintiendo sobre los planes de choque", ya que ha sostenido con información facilitada por los sindicatos que "han contratado a una radióloga por tres meses", mientras ha ironizado con que "ahora de pronto ha aparecido el dinero y los médicos", de los que ha dicho que "todos los van a contratar en el mes de noviembre", cuando ha dicho que es la fecha en la que van a acabar sus contratos y lo que "van a hacer es que los van a recontratar y lo pretenden contar como un aumento de plantilla".

José Ignacio García le ha reprochado a Sanz que con sus críticas hacia las acusaciones de las asociaciones de mujeres por sus críticas por las historias clínicas y el acceso a las pruebas que "no me esperaba que se dedicara a insultar a las mujeres andaluzas", por lo que se ha preguntado "de qué tienen miedo" sobre esas posibles modificaciones de los diagnósticos para mutar la calificación de dudoso a "benigno o si no no muy grave".

"El PSOE lo hizo mal", ha proclamado el portavoz de Adelante antes de indicar que "el PP lo ha hecho mucho peor", acusándoles de "jugar con la vida de los andaluces" y "ahora nos dicen siete años después de gobernar que el SAS no funciona de manera eficiente", antes de señalar que "dos millones de andaluces se han tenido que hacer un seguro privado".