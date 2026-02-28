Adelante critica a Aguirre por dar "un mitin político" un 28F que "es de todos": "Ha sido propaganda del Gobierno"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, este sábado en declaraciones a los medios en el 28F junto a la también parlamentaria Begoña Iza. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha subrayado este sábado tras el discurso del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, por el Día de Andalucía que "no era el día para un mitin político" y ha subrayado que el 28 de febrero es "de todos y todas" y con esa perspectiva ha demandado que "no es un día para hacer propaganda partidista".

En declaraciones a los medios de comunicación a la conclusión de esa intervención, ha sostenido García que se trata de una jornada de "alegría, de orgullo" y ha demandado el candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta "respetar la separación entre poderes, entre el ejecutivo y el legislativo" al sostener que Aguirre en su discurso "se ha dedicado a hacer propaganda del Gobierno".

"No era el día y no ha estado a la altura".

Ha considerado José Ignacio García que si "nuestras abuelas lucharon para que hoy tuviéramos derechos" la actuación política en la actualidad se debe encaminar a "luchar para que no nos quiten esos derechos", en referencia a servicios públicos como "sanidad, vivienda, educación, dependencia, feminismo", materias de las que ha afirmado que "son las preocupaciones de los andaluces".

"De eso tiene que ir el Día de Andalucía", ha proclamado el portavoz de Adelante, quien seguidamente ha reclamado al Gobierno andaluz "menos postureo" y a cambio ha reclamado reflejar "los dolores de nuestra tierra" porque "necesitamos sanidad pública, educación, vivienda y derechos sociales".

García ha situado el Día de Andalucía como "día de reivindicación" y por esto ha reclamado que "los andaluces merecemos algo mejor", antes de retomar el reproche a Aguirre porque "se dedica a hacer hoy del 28F militante del Partido Popular y no presidente del Parlamento".

En una referencia a la actualidad, caracterizada por el bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, ha reivindicado aquí que "en Andalucía nuestro himno habla de paz y esperanza" para recriminar entonces la acción conjunta "del Estado genocida de Israel y el imperialismo norteamericano" y reclamar que ambos Estados "dejen tranquilos a los pueblos del mundo".



