Adelante critica las sanciones impuestas por la concentración de "repulsa por el asesinato machista de Tulia" en Córdoba

Archivo - Efectivos de la Policía Nacional en el barrio de la Fuensanta de Córdoba el pasado 13 de abril, cuando se produjo el asesinato de Tulia, presuntamente a manos de su expareja. - Madero Cubero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía Córdoba ha expresado este miércoles su "apoyo a las personas sancionadas" tras participar en "la concentración celebrada el pasado 13 de abril en la barriada de la Fuensanta para expresar la repulsa colectiva ante el asesinato machista de Tulia, vecina de Córdoba asesinada presuntamente por su expareja".

Aquel día, según ha recordado Adelante Andalucía en una nota, "alrededor de 500 personas se concentraron de manera pacífica para acompañar a la familia de Tulia, exigir justicia y denunciar una nueva expresión de la violencia machista".

Sin embargo, "la actuación de la Policía Nacional durante el desarrollo de la concentración generó una situación de tensión e indignación entre las personas asistentes al proceder al traslado del presunto asesino a escasos metros del lugar donde se desarrollaba el acto y mientras la hija de la víctima compartía públicamente su dolor".

A juicio de formación de andalucista de izquierdas, "esta actuación supuso una grave falta de sensibilidad hacia la familia y las personas congregadas, además de una gestión irresponsable de una situación especialmente delicada". Por ello, en Adelante se suman "a la exigencia de una disculpa pública por parte de la Jefatura de la Policía Nacional hacia la familia de Tulia y hacia el conjunto de la ciudadanía cordobesa".

Junto a ello han expresado su "preocupación por las sanciones impuestas a tres personas asistentes a la concentración, al amparo de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza", pues "estas multas, de 601 euros cada una, representan un nuevo ejemplo de cómo esta normativa continúa utilizándose para limitar el derecho a la protesta y la libertad de expresión".