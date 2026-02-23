Adelante cuestiona si PP y Vox "defenderán" a los andaluces ante el "enorme peligro" de los aranceles de Trump

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en un desayuno informativo en Sevilla. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado este lunes que los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "evidentemente" que suponen "un enorme peligro para Andalucía", y al respecto se ha preguntado si "partidos que son tan españoles" --en alusión a PP y Vox-- van a "defender" los intereses de agricultores y ganaderos de esta comunidad o van a seguir "arrastrándose" frente al mandatario estadounidense.

El también candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas se ha pronunciado así en el transcurso de un desayuno informativo que ha ofrecido en Sevilla, y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el pasado sábado que subirá del 10% al 15% los aranceles globales que impuso este pasado viernes en represalia al dictamen del Tribunal Supremo del país contra su política actual de gravámenes.

José Ignacio García ha sostenido que esos aranceles constituyen "un enorme peligro" para Andalucía, y ha agregado que le "gustaría que esos partidos que son tan españoles, que llevan la bandera de España en la pulsera, y que dicen 'viva España', en vez de arrastrarse ante Trump, defendieran a los españoles; en este caso a los andaluces, y a los agricultores, a los ganaderos" y a la gente que genera nuestra economía".

El portavoz de Adelante ha acusado a PP y Vox de estar "arrastrándose" frente a Trump y de estar "vendiéndonos a los intereses de Estados Unidos", un comportamiento que ha tildado de "muy incoherente", porque dichos partidos reivindican "mucha España, pero después poco defienden a la gente trabajadora", ha criticado José Ignacio García para concluir.