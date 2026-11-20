El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, interviene durante el encuentro informativo de Europa Press. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que su formación pedirá "medidas concretas" de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

"No vamos a permitir un gobierno del Partido Popular y Vox, ni por activa ni por pasiva. Ahora bien, Adelante Andalucía no ha nacido para ser muleta del PSOE, tampoco vamos a entrar en gobierno con el PSOE para coger dos ministerios", ha afirmado este viernes en un encuentro informativo organizado por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol.

En esta línea, ha asegurado que el partido negociara "trenes, una ley de vivienda en condiciones, fin de la ley mordaza y cuestiones de la clase trabajadora" para ceder sus votos en una hipotética investidura. "Imaginaros lo que supone que ahora, en vez de negociar otros, negocia Andalucía y con una perspectiva de izquierda. Yo creo que es un nuevo escenario", ha destacado.

Al hilo de las reivindicaciones, García ha puesto el foco en la situación ferroviaria de Andalucía que, a su juicio, "es donde mejor se ve cómo han despreciado a Andalucía unos y otros". "Creemos que hace falta descentralizar el sistema ferroviario", ha defendido a la par que ha reclamado a la Junta que pida al Gobierno las competencias ferroviarias y una investigación "independiente y por técnicos" de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

"Creemos que hablar de Andalucía es que Andalucía tenga tren, tenga un tren público, social para que se mueva la gente y seguro", ha reafirmado.

De cara a las elecciones generales del 29N, García ha destacado el papel de Adelante para "removilizar" a un electorado descontento con las formaciones de izquierdas y ha asegurado que están "disputando escaños" a PP y a Vox en "siete provincias". "La única fuerza política que tiene ahora mismo capacidad en Andalucía de crecer por la izquierda, de movilizar, ilusionar y reactivar a la gente es Adelante Andalucía", ha manifestado.

El parlamentario ha defendido la candidatura en solitario de su partido ante "el lío" en otras formaciones y como respuesta al "descontento" de una parte del electorado progresista hacia el PSOE. García ha vuelto a negar que Adelante haya participado en negociaciones anteriores a la campaña para conformar una candidatura unitaria de izquierdas y ha asegurado que no se han planteado posibles alianzas en el Congreso para conformar un grupo parlamentario.

"LA IDENTIDAD ANDALUZA NO ENTRA EN DETRIMENTO DE LA ESPAÑOLA"

García ha defendido que su partido "tiene equipo, proyecto y liderazgo" al mismo que se ha mostrado cauto ante el crecimiento de la formación en votos, escaños y sondeos, aunque sigue sin anunciar el número de personas afiliadas. "Somos muchos miles de militantes, estamos creciendo un montón, pero si digo la cifra se va a interpretar mal, lo van a utilizar como arma arrojadiza", ha explicado.

"Cuando hace cinco años fundamos el partido, dijo Teresa Rodríguez una frase que a mí me parece que es fundamental, dijo no estamos creando una candidatura para las próximas elecciones, sino un partido para las próximas generaciones. Yo creo que es fundamental. Nuestra mirada es a largo plazo, algo muy poco de moda hoy", ha subrayado.

En esta línea, ha puesto en valor la condición "andalucista" de su partido. "La inmensa mayoría de los andaluces se siente muy andaluz y eso no entra en detrimento de la identidad española, son identidades complementarias", ha manifestado García al mismo tiempo que ha confirmado que su partido pide la oficialidad de las selecciones deportivas andaluzas.

El portavoz de Adelante se ha mostrado esperanzado con trasladar esa mirada al Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del 29N. "Yo creo que hace falta acento andaluz en el Congreso", ha defendido a la par que ha puesto en valor a "los desconocidos" candidatos del partido para los comicios.

"Creo en la gente que tiene un compromiso de representar a la clase trabajadora andaluza en el Congreso y cuando termina su tiempo se vuelve a su trabajo. Es mucho más sano, además nos permite meter vida real en las instituciones, nos permite no perder norte", ha remarcado.