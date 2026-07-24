Adelante denuncia las "insostenibles" condiciones laborales del personal de Correos en plena ola de calor

La Diputada Autonómica De Adelante Andalucía Por Sevilla, Begoña Iza, Ha Mantenido Este Viernes Un Encuentro Con Representantes Sindicales De Trabadores De La Plantilla De Correos - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza, ha mantenido este viernes un encuentro con representantes sindicales de trabadores de la plantilla de Correos que le han trasladado "la situación insostenible que atraviesa" el personal, "obligado a repartir cartas, notificaciones y paquetería a 40 grados en plena ola de calor".

En un comunicado, la diputada ha denunciado "la falta de personal, el incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores en materia de salud laboral y la privatización progresiva del servicio, que es público y debe ser defendido".

Además, ha señalado que "la extenuación del personal está provocando continuas bajas, golpes de calor e incluso ictus". Según Iza, Correos está "priorizando" la entrega de paquetería privada ante la avalancha de trabajo: "En las oficinas hay carteles que ordenan entregar prioritariamente Amazon, Inditex, Orange y Adidas".

Ha explicado que los carteros y carteras están repartiendo con carrito o moto, "desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, con temperaturas extremas, vulnerando de esta manera sentencias previas sobre derechos laborales en Sevilla y Córdoba".

Ha señalado que van a preguntar en el Parlamento "qué ocurre con estas sentencias y si se están cumpliendo". "Hay muy poca transparencia en Correos y en la Bolsa", ha expresado Iza con el compromiso de llevar las condiciones de trabajo hasta la sede parlamentaria ya que se trata de un servicio público y debe responder la Junta", ha dicho.