Adelante destaca que PP-A podría perder la mayoría absoluta según el Centra realizado "antes de la crisis" de cribados

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Organización de Adelante Andalucía, Mari García, ha destacado este lunes que el último Barómetro Andaluz que ha dado a conocer la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) apunta la posibilidad de que el PP-A pierda la mayoría absoluta en Andalucía pese a haberse realizado "antes" de que estallara la "crisis sanitaria" vinculada a los programas de cribado de cáncer en la sanidad andaluza.

Así lo ha señalado la dirigente de Adelante en una rueda de prensa en Sevilla y al hilo de los datos de estimación de voto de dicho barómetro de la Fundación Centra, dependiente de la Junta, que augura que el PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,7% de los votos y una ventaja de 17,4 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 23,3% de los sufragios y caería hasta los 26-29 escaños, de forma que los 'populares' podrían mantener o perder por un escaño la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que lograron en los comicios celebrados en junio de 2022 a nueve meses aproximadamente de las próximas autonómicas.

Este sondeo, realizado entre los pasados días 15 de septiembre y 1 de octubre a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, y consultado por Europa Press, prevé que Vox repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, pero con una subida en estimación de voto hasta el 15,9% de los sufragios --2,4 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Sumar --marca a la que se equipara con Por Andalucía, la coalición de Podemos, IU y Más País, entre otras fuerzas de izquierdas, que concurrió a las andaluzas de junio de 2022--, que sería cuarta fuerza con el 8% de apoyo, que serían 0,3 puntos más que en junio de 2022.

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,4% de los sufragios --1,8 puntos más que hace tres años--, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

Para valorar esta encuesta, Mari García ha querido subrayar que "se hizo antes" de dicha "crisis sanitaria" y del "escándalo del cribado" del cáncer de mama, y ha remarcado que, pese a esa circunstancia, "a la pregunta de qué es lo que más le preocupa a los ciudadanos, la mayoría de los andaluces responde que es la sanidad", que, de esta manera, "es algo que nos afecta a cada familia y a cada ciudadano en toda Andalucía", según ha puesto de relieve la dirigente de Adelante, que ha considerado que, "si esta encuesta se hubiera hecho hoy, posiblemente los resultados que han dado no tendrían nada que ver" con los que se han publicado.

Por otro lado, ha valorado con "satisfacción" los resultados que arroja el barómetro para Adelante, y ha sostenido que demuestran que "Andalucía necesita un partido político" como el suyo.

Dicho esto, ha puntualizado que "las encuestas son encuestas y pueden variar mucho dependiendo del momento en el que se haga", y que los resultados de las elecciones "se verán el mismo día" de los comicios, pero ha apostillado que para Adelante Andalucía "es una satisfacción" que su líder, José Ignacio García, figure como el "más valorado" por los andaluces en dicho barómetro de la Fundación Centra.

Mari García ha señalado que a su formación le "importa muchísimo que estas encuestas reafirmen que el camino que ha cogido Adelante Andalucía es el que se debe tomar, de denuncia y de hacer una buena oposición en el Parlamento andaluz", y consideran "importante que estos resultados del Centra indiquen que es posible" que tras las próximas elecciones "no tengamos un gobierno de recortes en sanidad y en servicios públicos", y "podamos hablar de un gobierno que no sea de recortes y de derechas" en la comunidad autónoma, según ha concluido valorando.