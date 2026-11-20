El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, participa en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía en Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha comentado este viernes que "echó de menos" la presencia de Andalucía y de una "izquierda valiente" en el debate 'cara a cara' que este pasado jueves mantuvieron los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, en el marco de la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha señalado el portavoz de Adelante durante su participación en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía organizado en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol, en el que ha considerado que dicho debate del "bipartidismo" fue "bastante gris", y en el que, según ha lamentado, "Andalucía no estuvo presente más que para cuatro acusaciones" entre los líderes del PSOE y el PP, según ha opinado.

José Ignacio García ha agregado que vio "un debate de otro tiempo, de un pueblo que ya no existe", porque el actual es "un pueblo mucho más plural que lo que se veía" en el 'cara a cara', según ha apuntado antes de indicar que echó "de menos a Andalucía en el debate", así como que esta comunidad "no debe servir" de "arma arrojadiza" para pelearse, para que "meterle el dedo en el ojo" al candidato de "enfrente".

"Creo que Andalucía se merece mucho más que esto", ha sentenciado el portavoz de Adelante, quien también ha dicho que echó "de menos" en este 'cara a cara' "una izquierda valiente contra la derecha", una "izquierda que fuera capaz", y al hilo ha reivindicado la necesidad, a su juicio, de "una izquierda nueva".

En ese punto, José Ignacio García ha señalado que él no se ha "equivocado de adversarios" y sabe que "la derecha y la extrema derecha son perjudiciales". "Lo tengo clarísimo, pero creo que la mejor forma de enfrentarnos a la involución democrática que suponen la derecha y la extrema derecha, la pérdida de derechos que suponen, es una izquierda nueva, y eso ayer no estaba en el debate, sinceramente", ha trasladado el portavoz de Adelante para cerrar su comentario sobre este asunto.