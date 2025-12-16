Adelante espera que los Presupuestos 2026 sean "los últimos del PP-A" y avisa: "Van a empeorar la vida de los andaluces"

La portavoz adjunta del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, Begoña Iza, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 16 de diciembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de l - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha expresado este martes su deseo de que los Presupuestos de 2026 que el Pleno del Parlamento tiene previsto aprobar esta semana sean "los últimos del PP-A" al frente del Gobierno de la Junta, y ha avisado de que van a "empeorar la vida de los andaluces".

Así lo ha señalado la parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, en una rueda de prensa en el Parlamento la víspera de que comience el debate final del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026 diseñado por el Ejecutivo del PP-A que preside Juanma Moreno.

La diputada ha vaticinado que el PP-A querrá proyectar al hilo de este proyecto de ley "una imagen de cercanía, de negociación, de diálogo con la oposición", pero ha querido dejar claro que "esto no ha sido así" y "es mentira", porque "no ha habido diálogo ni negociación", sino sólo "algunas concesiones" en lo que respecta al grupo de Adelante, que a través de sus enmiendas parciales al proyecto de Presupuesto había planteado "mover 1.327 millones de euros para invertir mucho más y para mejorar los servicios públicos".

La representante de Adelante ha criticado que el Grupo Popular, que cuenta en esta legislatura con mayoría absoluta, sólo les ha aceptado "cinco enmiendas" que "no llegan a los dos millones de euros", algo que ha tachado de "auténtica vergüenza", y ha acusado al PP-A de limitarse a dar "migajas" a la oposición aceptando sólo una mínima parte de sus enmiendas, mientras quedan "totalmente ignoradas" las propuestas que Adelante planteaba en relación a "los verdaderos problemas de los andaluces, que siguen siendo la sanidad, la educación, los servicios públicos, la falta de acceso a la vivienda", según ha relatado.

Tras denunciar que al PP-A "no le interesa dialogar ni acordar", sino "sólo aparentar", la representante de Adelante ha augurado también que estos Presupuestos "transforman a Andalucía", pero no para mejor, sino "de forma drástica y dramática", y "van a empeorar la vida de los andaluces para 2026".

En esa línea, Iza ha avisado de que desde Adelante se van a "enfrentar" a unos Presupuestos que consideran "injustos y antisociales", y que van, "de nuevo, de manera encubierta o no, a lanzar millones" de euros "a la empresa privada", por lo que ha expresado su deseo de que sean "los últimos Presupuestos del PP" en la Junta, porque "los andaluces nos merecemos de verdad una fuerza política que luche de corazón, con uñas y dientes por mejorar Andalucía de una vez por todas", según ha aseverado.

CRISIS DE LOS CRIBADOS

Por otro lado, la diputada de Adelante ha vuelto a referirse a la crisis del funcionamiento del programa de cribados de cáncer de mama en Andalucía para criticar las "lamentables declaraciones" que, en su opinión, realizó el pasado viernes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "a mil kilómetros de Andalucía", en Barcelona durante un acto de presentación de su libro 'Manual de convivencia'.

La parlamentaria ha criticado la "poca empatía" del PP-A con las "mujeres víctimas de las negligencias en los cribados de cáncer de mama", a quienes, según ha denunciado, desde la Junta les están "haciendo pasar por un triple calvario" que incluye el "ser perseguidas y señaladas como el enemigo público número uno de Andalucía".

Begoña Iza ha criticado que Moreno, "como el que no quiere la cosa" en dicha presentación de su libro, dijo que "un 1% de las mujeres" afectadas por los retrasos en la comunicación de resultados de sus pruebas en dicho programa de cribados "habrá sufrido consecuencias" y "ha desarrollado un tumor", y se ha preguntado si el presidente dijo eso "porque sí" o lo dijo "con datos", si "se lo ha inventado o lo ha improvisado", y ha subrayado que luego "ha tenido que venir su consejero de Sanidad, Antonio Sanz, a desmentirlo, a enmendar, a poner un parche, una tirita a las ocurrencias de Moreno", diciendo que "ese 1% es una media mundial".

La representante de Adelante ha aseverado que "no podemos depender de la gira" de presentaciones del libro de Moreno para conocer datos sobre este asunto, y por eso ha justificado la solicitud que ha registrado su grupo para que el presidente comparezca esta misma semana para "dar explicaciones" en el Parlamento "sobre estas cifras".