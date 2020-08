Adelante exige a Imbroda que asuma sus competencias "y garantice una vuelta al cole segura"

CÓRDOBA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Adelante Andalucía por la provincia de Córdoba Ana Naranjo ha exigido al consejero de Educación, Javier Imbroda, "que reaccione, se remangue, asuma sus competencias y ponga a disposición de los centros educativos de Córdoba y del resto de provincias de Andalucía los recursos necesarios y unas instrucciones claras y concretas para que los niños puedan volver en septiembre con garantías y seguridad a las aulas".

Según ha señalado Naranjo en una nota de prensa, "estamos desconcertados con esta vuelta al cole, son 159 los centros educativos de Infantil y Primaria de Córdoba los que ya han comunicado a la delegación de la Junta que no cuentan con las condiciones necesarias para cumplir las instrucciones educativas debido a que el Gobierno andaluz no les facilita los recursos, que en su mayoría proceden del Gobierno central".

"Todavía no sabemos las plantillas con las que contarán los centros para el inicio del curso escolar, y eso que normalmente es en julio cuando se deciden y se organizan los recursos, como tampoco cuándo comenzarán las reformas de adaptación a las medidas higiénico sanitarias de los centros educativos, para las que hay 25 millones de euros", ha agregado.

Igualmente, explica que dijeron que en septiembre comenzarían las clases con esas obras finalizadas y que aumentarían en más de 6.000 el número de docentes, "pero la realidad es que a día de hoy esas obras, que serán insuficientes, no han comenzado y que actualmente hay menos docentes que el año pasado puesto que el gobierno andaluz ha despedido a 1.000 profesionales de Primaria".

A esto se une que los dispositivos electrónicos y los materiales sanitarios "no han llegado aún a los centros educativos, por lo que no entendemos la postura del consejero, no entendemos su desidia e inacción, que ya está provocando que dimitan equipos directivos ante la falta de una hoja de ruta por parte del Gobierno andaluz".

"Vamos a necesitar ampliar las tareas de desinfección y limpieza en los colegios públicos de Córdoba y no entendemos a qué espera el Gobierno andaluz para contratar al personal para que pueda llevarlas a efecto", ha incidido naranjo, que también urge contratar el monitoraje específico parea atender a los niños y las niñas en el transporte escolar, en el comedor y en las aulas matinales.

Desde Adelante Andalucía asegura que estará con la comunidad educativa, con las Ampas, los sindicatos, con esas movilizaciones que ya se están planteando para septiembre, en las que estarán los alcaldes y alcaldesas que trabajan día a día, "de la mano de los vecinos y vecinas, para garantizar una escuela pública de calidad".