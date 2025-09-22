Adelante incide en reclamar a la Junta comedores escolares "dignos" en Andalucía ante "numerosas denuncias" de padres

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha incidido este lunes en reclamar a la Junta unos comedores escolares "dignos" en los colegios de la comunidad autónoma, y ello ante las "numerosas denuncias" que, según esta formación, trasladan los padres de alumnos por el servicio que reciben sus hijos.

Así lo ha trasladado el responsable de organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, en una rueda de prensa en Sevilla en la que ha alertado de "un nuevo incidente en los comedores escolares de Andalucía", en este caso "en el CEIP 'La Motilla' de Dos Hermanas" (Sevilla), donde incluso un alumno "acabó en Urgencias", y el médico que lo atendió dijo que "posiblemente un alimento que no estaba en condiciones" figuraba como "causa del ingreso en urgencia de este niño".

El representante de Adelante ha criticado que esa es "la situación de los comedores escolares" en Andalucía "gracias al Partido Popular (PP) y a (Juanma) Moreno Bonilla", con "niños yendo a urgencias", o "quejándose a sus padres de que la comida está en mal estado", o que "se van a su casa con hambre" tras almorzar en el comedor escolar.

Néstor Salvador ha lamentado que "la comida de los niños andaluces" se ha convertido "en un negocio" en la comunidad autónoma "para que cuatro empresas se lucren y se forren gracias" al PP-A y al Gobierno que preside Juanma Moreno, que "se niega a que haya unos comedores dignos y a que la comida de los niños andaluces no sea un negocio".

Por eso, según ha agregado, desde Adelante van a "denunciar, a pedir que haya una investigación sobre este último suceso" registrado en el citado colegio de Dos Hermanas, así como van a "seguir exigiendo, como el curso pasado, comedores dignos".

"No podemos permitir que haya niños y niñas en Andalucía pasando hambre cuando van a un comedor escolar", o que "estén mal alimentados" o incluso lleguen a ingresar en Urgencias "por el estado de la comida", ha abundado el representante de Adelante, que ha defendido que su formación aporta "datos" sobre esta cuestión, pero "cualquier padre o madre que haya llevado o esté llevando a su hijo a los comedores escolares sabrá que esta situación es verdad, porque los casos se repiten y están llenos", según ha remarcado Néstor Salvador, quien en esa línea ha indicado que el buscador Google está "lleno de noticias de situaciones y de denuncias de padres y de madres".

Ha añadido que la organización de consumidores Facua y "la comunidad educativa" han llevado "diferentes denuncias", y desde Adelante las van a "seguir planteándolas", según ha avisado para recordar en ese punto la ley de comedores escolares que planteó en esta legislatura el Grupo Mixto-Adelante Andalucía y que el PP-A "rechazó" en la Cámara autonómica.

Néstor Salvador ha proclamado así que desde Adelante Andalucía van a "seguir trabajando", junto "a la comunidad educativa, para que haya comedores dignos", algo que "es tan fácil" de conseguir como posibilitando "que tengan cocina y que se cocine en los colegios andaluces", según ha sostenido el representante de la formación andalucista, desde donde, según ha añadido, no están pidiendo "nada que sea imposible", sino que "se haga una inversión que para el PP es gasto", y que se dirija a la salud y la educación de los menores, según ha añadido antes de concluir que lo que es un gasto es tener a cuatro empresas llevándose miles de millones a costa de la salud de nuestros niños".