Adelante insiste en condenar la corrupción "sea de uno u otro" aunque señala "ritmos diferentes para la justicia"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García , en una atención a los medios. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reiterado su condena a los presuntos casos de corrupción conocidos en las últimas semanas en torno al PSOE al mismo tiempo que ha señalado que "existen ritmos diferentes para la justicia" haciendo alusión a la investigación a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"La corrupción tiene que investigarse y se tiene que condenar con la misma dureza, sea de uno o del otro. Pero hay que recordad que existe una manipulación de determinados jueces en favor de determinados partidos políticos", ha afirmado este viernes en una atención a los medios en Sevilla.

En esta línea, García ha asegurado que existe "represión" por parte de la justicia hacia los activistas y movimientos sociales en España. "Para luchar contra eso, hay que tener la casa limpita, por eso nosotros somos implacables con toda la corrupción".

Sobre el 'lawfare', García ha asegurado que "no sabe" si el juez Calama, que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', "lo practica", aunque si ha calificado como tal la condena al exfiscal general del Estado.

"Hay unos ritmos diferentes para la justicia, como que la cosa va más lentita y se tienen un poquito de más algodones con otros dirigentes políticos. No me trago que con el hermano y la pareja de la señora Ayuso, vaya todo tan tranquilito, vaya todo con tantos algodones y para otros se tenga tanta contundencia y tanta rapidez", ha concluido.