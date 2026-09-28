Adelante insiste en pedir explicaciones a la Junta por el fallo en los cribados tras un año: "No vamos a olvidar"

El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, en rueda de prensa. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha insistido en pedir explicaciones a la Junta de Andalucía para que "diga la verdad" sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama, cuando se cumple un año desde que se conocieran los primeros casos.

"Siete mujeres, que se sepa, fallecieron por culpa de la mala gestión de la Junta de Andalucía. Nosotros no nos vamos a olvidar de esa responsabilidad", ha afirmado este lunes en una rueda de prensa en la sede de la organización.

Asimismo, ha recordado que Adelante, junto al PSOE-A y Por Andalucía, han registrado una comisión de investigación en el Parlamento para que el ejecutivo andaluz "explique que pasó".

"¿De quién es la responsabilidad? ¿Por qué fallecieron siete mujeres? ¿Por qué hay miles de mujeres andaluzas afectadas? No vale solo con recordarlas. Hay que exigir responsabilidades, hay que exigir soluciones y eso tiene que darlas el Partido Popular y la Junta de Andalucía", ha aseverado.

En esta línea, Salvador ha calificado el fallo de los cribados como "ejemplo del proceso de privatización de la sanidad pública, un ejemplo del sistema fracasado del Partido Popular". "Creemos que tienen que dar respuesta y tienen que empezar reforzando la sanidad pública andaluza que están desmantelando", ha aseverado.