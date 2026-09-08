Adelante irá "a por todas" en las locales con confianza de recuperar la alcaldía de Cádiz si repite el resultado del 17M

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García (d), y los responsables de Organización, Néstor Salvador (1i) y Rocío Díaz (2i), en rueda de prensa. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha avisado este martes de que su partido saldrá "a por todas" en las elecciones locales previstas para mayo de 2027, en las que aspira a recuperar la alcaldía de Cádiz que gestionó en el mandato anterior de la mano de José María González 'Kichi', y sin descartar conseguir la de Sevilla.

"Nos encantaría que hubiera un alcalde o una alcaldesa de Adelante Andalucía en Sevilla", ha señalado al respecto José Ignacio García en una entrevista en el programa 'La Ventana Andalucía' de la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha señalado además que "si se repiten" en Cádiz los resultados que su formación cosechó en las pasadas elecciones andaluzas del 17 de mayo, "el alcalde será de Adelante Andalucía".

A José Ignacio García le han preguntado si Adelante Andalucía estaría dispuesto a apoyar al candidato del PSOE, Antonio Muñoz, si se dieran los números para que el socialista recuperase la Alcaldía de Sevilla tras los próximos comicios, y ante esa hipótesis ha respondido que "claro", porque desde Adelante Andalucía han dicho que "ni por activa ni por pasiva" van a "permitir un gobierno de la derecha o la extrema derecha".

No obstante, ha apostillado que el apoyo que desde Adelante prestarían al posible gobierno socialista sería "externo", porque quieren ser "independientes del PSOE".

"Ahora, a nosotros nos encantaría que hubiera un alcalde o una alcaldesa de Adelante Andalucía en Sevilla", ha apostillado José Ignacio García antes de remarcar que desde su formación van "a por todas" de cara a dichos comicios, "sin quedar de engreídos", yendo "con los pies en la tierra" y sabiendo que van "despacito" porque van "lejos", y que por parte de Adelante no quieren limitarse a levantar "una candidatura para las próximas elecciones", sino crear "una fuerza política para las próximas generaciones".

"Sabemos que el camino es largo, pero con la ambición de saber que el hecho de que Adelante Andalucía esté en las elecciones no le quita voto a la izquierda, sino que amplía el voto de la izquierda", ha manifestado el que fuera candidato de esta formación a la presidencia de la Junta en los pasados comicios del 17 de mayo.

José Ignacio García ha subrayado que, "si se repiten los datos de las elecciones andaluzas en las municipales de Cádiz, el alcalde será de Adelante Andalucía" en dicha capital, y "no habrá dudas con eso", ha remarcado el portavoz antes de apostillar, no obstante, que él no se conforma "con eso" y cree que los resultados en dichos comicios "van a ser mejores para la izquierda en la ciudad de Cádiz".