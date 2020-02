Adelante Jaén y Fampa Los Olivos alertan sobre la "falta" de conserjes en varios colegios de la capital

Publicado 13/02/2020 16:08:22 CET

JAÉN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adelante Jaén y Fampa Los Olivos han alertado al Ayuntamiento de Jaén de la "falta" de conserjes en varios colegios de la capital jiennense. Adelante ha considerado "urgente" la intervención por parte de la Administración local en los centros educativos ante el "constante deterioro" de las instalaciones y los servicios prestados a sus usuarios.

"A las condiciones que presentan algunos edificios se suma la falta de conserjes en varios centros por lo que la dirección se ve obligada a encargarse de abrir y cerrar las puertas de los colegios en el horario lectivo", han señalado desde Adelante Jaén.

Javier Ureña, concejal de Adelante en el Ayuntamiento de Jaén, ha declarado a través de un comunicado que "es inconcebible que desde el Ayuntamiento, encabezado por un socialista, se haya apostado por abandonar la enseñanza pública para conseguir llenar las aulas de la concertada y asumir así los postulados de su socios de Ciudadanos".

De esta forma, han destacado también la "ausencia" de Policía Local en la salida y entrada del alumnado en varios centros "donde no se ve a las patrullas desde hace meses".

Los concejales de Adelante Jaén han mantenido una reunión con los representantes de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) Los Olivos, que han puesto de manifiesto "la falta de iniciativa del Gobierno municipal que tampoco ha aplicado el plan de movilidad sostenible", aprobado por Diputación y activado ya en varios municipios, para crear rutas escolares que faciliten la llegada del alumnado a los centros.

Junto a esta medidas, los representantes de la Fampa también han informado a los concejales de Adelante Jaén que van a solicitar al Ayuntamiento "su compromiso para facilitar la instalación de huertos escolares en aquellos centros que cuenten con espacios que puedan destinarse a este fin".

Estas iniciativas, dirigidas a la formación integral del alumnado, "no precisan de un gran presupuesto, por lo que si no se implementan tendremos que pensar que no existe voluntad política por parte del Gobierno municipal para fortalecer la enseñanza pública", ha señalado Ureña.

Asimismo, Fampa Los Olivos ha anunciado que propondrá al Ayuntamiento la posibilidad de contar con espacios como el Teatro Darymelia para las fiestas de fin de curso o Navidad de los colegios de Educación Primaria "que no tienen salones de actos donde poder organizar estas actividades".

Respecto a las escuelas de verano, actualmente costeadas por las propias ampas, desde la federación se va a reclamar a la Administración local que colabore con ellas para poder ofrecer este servicio también al alumnado con otras capacidades que requieren personal especializado con un coste adicional.