Adelante lamenta la "falta de plazas" en las universidades andaluzas: "No es una casualidad, es un plan para privatizar"

Archivo - El secretario de organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador. Imagen de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA. - Archivo

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El responsable de organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha lamentado la "falta de plazas" en las universidades andaluzas de cara al inicio de curso. Actualmente, tienen cubiertas cerca del 96% de la oferta de plazas de nuevo ingreso en los grados, a falta de que se publique la quinta y última adjudicación de las listas de resultas, el próximo 8 de octubre.

"Cuando faltan plazas de universidad pública, cuando se aumenta el corte, los estudiantes tienen que irse a la universidad privada. Esto no es una casualidad, esto es un plan para privatizar", ha afirmado este lunes en una rueda de prensa en la sede del partido.

En este sentido, Salvador ha señalado que la Universidad de Sevilla (US) "ha recibido más del doble de solicitudes que plazas". "La mitad no podrán estudiar allí. ¿Dónde acabarán? Posiblemente muchos, si quieren estudiar la carrera que quieren, en la universidad privada", ha aseverado.

Asimismo, ha recordado que la Junta "ha concedido 34 nuevas titulaciones a universidades privadas". "Esto atenta contra la libre elección y esto atenta contra la educación pública andaluza", ha subrayado.

El secretario de organización de Adelante ha pedido un aumento en las becas para los estudiantes ante "el incremento del coste de vida". "Las becas son insuficientes respecto al coste de la vida que está subiendo", ha remarcado.

Salvador ha hecho un llamamiento para la huelga del sector de la educación convocada para el próximo 11 de noviembre. "Hacemos un llamamiento a las movilizaciones por la educación pública y a la huelga que habrá en noviembre si la Junta Andalucía no escucha estas reivindicaciones que son justas y que son necesarias", ha concluido.