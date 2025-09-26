Adelante llama "facha catalán" a Turull y le pide que "se lave la boca": "Al pueblo andaluz se le respeta"

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una imagen de archivo en el Parlamento de Andalucía. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha respondido este viernes a las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, a quien llamado "facha catalán" y le ha espetado, escribiéndolo en mayúsculas, "al pueblo andaluz se le respeta", después de que el político catalán haya sostenido en una entrevista televisiva que Cataluña financia las deducciones fiscales que anuncia la Junta de Andalucía con la Ley del Presupuesto de 2026.

Turull, en una entrevista en TVE en Cataluña, ha asegurado que "con los dineros de los catalanes, los andaluces te subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía", para remachar esta reflexión de que "eso es la perversión número uno".

La respuesta de Adelante la han dado a través de la red social X tanto su portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, y su predecesora en el cargo y fundadora de este partido, Teresa Rodríguez.

García ha espetado al dirigente de Junts un "lávese la boca para hablar de Andalucía", al tiempo que ha considerado que con estas declaraciones propicia que "nada hace más feliz a un facha andaluz que un facha catalán".

El dirigente de Adelante ha querido rebatir el argumento de Turull acerca de que Andalucía puede ofrecerle desgravaciones fiscales a sus contribuyentes gracias a la aportación de Cataluña a la financiación autonómica con la idea de que "los ricos (andaluces y catalanes) viven de la gente trabajadora", para remachar "que es muy diferente" a la perspectiva sostenida por el dirigente de Junts.

Teresa Rodríguez, por su parte, ha ahondado en la lectura de la retroalimentación entre el nacionalismo español y el catalán por cuanto ha apuntado en su cuenta personal en la red social X que esas afirmaciones de Turull suponen a "la derecha catalana haciéndole la campaña a la derecha española en Andalucía".

La fundadora de Adelante da un irónico "moltes gràcies" a Turull y sostiene que "desde Pujol da igual cuando leas esto".

Las desgravaciones anunciadas esta semana por la Junta de Andalucía son los gastos veterinarios de los propietarios de animales de compañía, la cuota anual del gimnasio y de la práctica de actividades deportivas federadas, que en ambos casos será una deducción de 100 euros como cantidad máxima para deducir en la cuota autonómica del IRPF, y 1.200 euros de los gastos anuales por alquiler de vivienda para menores de 35 años y mayores de 65 años con unos ingresos anuales de hasta 25.000 euros, cantidad que será de 1.500 euros para las personas con discapacidad.